عاجل
أحمد عبد الباسط: كل الأندية اشتكت من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة
وزير الطوارئ السوري يعلن إخماد حرائق الغابات في ريف حماة الغربي
وزير السياحة والآثار: "إحنا مصر" تهدف إلى نشر الوعي السياحي وتعزيز الفخر والانتماء الوطني
فتاوى وأحكام| ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟.. حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها
رئيس النيابة الإدارية: القومي للمرأة يرسخ الحقوق الدستورية والقانونية للسيدة المصرية
فون دير لاين تنضم إلى اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
تنشيط السياحة: إطلاق حملة توعية بعنوان إحنا مصر على 3 مراحل
قيادي بـ مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة عززت من كفاءة الأداء المالي
إِنَّ منَ الشَّجَرِ شَجرةً لا يَسقُطُ وَرقُهَا.. موضوع خطبة الجمعة القادمة
القصة الكاملة| رحيل صادم وجنازة شعبية في وداع كابتن حنفي هليل أسطورة الجيل الذهبي بغزل المحلة ..صور
هواتف فراولة وتفاحة تكشف سر فيديوهات الرقص بـ غرفة النوم
فيضان مفاجئ يضرب شمال الصين ويخلّف ثمانية قتلى وأربعة مفقودين
أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب في 2025

شيماء عبد المنعم

في ظل الثورة التكنولوجية التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم، يشهد قطاع التعليم تحولات جذرية في أساليب التعلم والبحث وتنظيم المهام الأكاديمية. 

وباتت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا لا غنى عنه في حقيبة الطالب العصري، حيث تساعد على تبسيط المفاهيم المعقدة، تلخيص المحتوى، تنظيم الملاحظات، وتعزيز التعاون في المشاريع.

6 أدوات أساسية لكل طالب في 2025

من Notion AI إلى ChatGPT وGrammarly، وصولا إلى أدوات التصميم مثل Canva، توفر هذه المنصات حلولا مبتكرة تسهم في توفير الوقت وتحسين الإنتاجية، دون الحاجة إلى اشتراكات باهظة الثمن.

كما تساهم هذه الأدوات في تعزيز الشمولية، بفضل ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص، الترجمة، وتلخيص الوثائق، ما يجعل التعلم أكثر سهولة للطلاب من مختلف الفئات، إليك 6 من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التي ينصح كل طالب بمعرفتها:

1. Notion AI – للتنظيم الذكي وإدارة المهام:

إذا كنت تعاني من متابعة المهام والملاحظات والمواعيد النهائية، فإن Notion AI يقدم لك حلا شاملا، يمكنه مساعدتك في تنظيم المشاريع، وتفكيك المواضيع المعقدة، وحتى تلخيص المحتوى. 

الأداة تدعم العمل الجماعي أيضا، ما يجعلها مثالية للمشاريع المشتركة.

قد تكون الواجهة مربكة للمبتدئين، لكن استخدامها يصبح أسهل مع الوقت، النسخة المجانية متوفرة بميزات محدودة.

2. ChatGPT – لكل سؤال إجابة:

من تلخيص الكتب المدرسية وشرح المفاهيم الصعبة إلى المساعدة في كتابة المقالات وحتى البرمجة، يعد ChatGPT من OpenAI أداة شاملة للطلاب.

النسخة المجانية تعتمد على نموذج GPT-3.5، مع توفير وضع دراسة جديد يدعم 11 لغة هندية، ويتيح التفاعل عبر النص، الصوت، والصورة، ما يعزز الشمولية في مختلف المناطق.

3. Grammarly – لكتابة خالية من الأخطاء:

سواء كنت تكتب ورقة بحثية أو تراسل أستاذك، يساعدك Grammarly على تحسين لغتك وتجنب الأخطاء الإملائية والنحوية، كما يقترح بدائل لصياغات الجمل ويحدد نبرة الكتابة.
الخطة المجانية جيدة للتصحيحات الأساسية، في حين توفر النسخة المدفوعة أدوات تحرير متقدمة وفحصا للسرقة الأدبية.

4. Canva for Education – لتصميم عروض تقديمية احترافية:

تعد Canva أداة مثالية للطلاب الذين يرغبون في إنشاء تصاميم جذابة لعروضهم، الإنفوغرافيك، أو حتى السير الذاتية.

- المميزات: واجهة سحب وإفلات سهلة، مكتبة واسعة من القوالب، تكامل مع Google Classroom
- النسخة المجانية قوية، لكن بعض القوالب المتقدمة تتطلب اشتراكا مدفوعا.

5. Mind the Graph – لطلاب التخصصات العلمية:

إذا كنت تدرس الطب، الكيمياء، أو الأحياء، فهذه الأداة تساعدك في إنشاء رسومات علمية احترافية بسهولة.

- المميزات: أكثر من 75 ألف رسم علمي، واجهة بسيطة
- العيوب: لا تتوفر نسخة مجانية بالكامل، لكن الخطة الأساسية بأسعار مناسبة.

6. AskYourPDF – لتلخيص الكتب الطويلة بضغطة واحدة:

هل وجدت نفسك ليلة الامتحان أمام كتاب من 300 صفحة؟

AskYourPDF يختصر عليك الوقت من خلال قراءة ملفات PDF وتلخيصها إلى نقاط رئيسية.

- الوظائف: تلخيص النصوص، البحث عن إجابات داخل الملف، دمج ملفات، وكتابة مقالات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

- مناسب للاستخدام الخفيف في النسخة المجانية، ويتكامل مع ChatGPT لتجربة أفضل.

7. أداة NotebookLM من جوجل:

دفتر أبحاث ذكي من جوجل يساعدك على تحليل المعلومات وربطها باستخدام مصادرك الخاصة، يمكنك تحميل مستندات أو مقاطع فيديو، وسيتفاعل مع المحتوى ليعطيك إجابات مبنية على تلك المصادر فقط، مثالي لتنظيم الأفكار وصياغة الأبحاث.

الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب الذكاء الاصطناعي في التعليم أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي 2025 أدوات إنتاجية للطلاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

