كل ما تريد معرفته عن GPT-5.. أقوى نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI

- شركة OpenAI تكشف عن GPT-5 وتصفه بـ “أقوى نظام ذكاء اصطناعي حتى الآن”.

- ما هو GPT‑5؟.. الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي من OpenAI

- ما الميزات الجديدة التي يقدمها شات جي بي تي 5 مقارنة بـGPT‑4o؟.

في فعالية أقيمت مساء يوم الخميس الماضي، أعلنت شركة OpenAI رسميا عن إطلاق نموذجها الجديد GPT-5، واصفة إياه بأنه “أفضل نظام ذكاء اصطناعي طورته حتى اليوم”، لا يقتصر النموذج الجديد على كونه أسرع أو أكثر ذكاء على الورق فحسب، بل تم تصميمه ليكون أكثر فائدة في الحياة اليومية، بحسب الشركة.

يأتي إصدار OpenAI الجديد بعد سلسلة من النماذج الانتقالية مثل GPT‑4.5 (Orion) وGPT‑4o، ويمثل قفزة نوعية في مجال التفكير المنطقي، التعددية الوسائطية، وتنفيذ المهام المعقدة.

ما هو GPT‑5؟



يعد GPT‑5 هو نموذج لغوي ضخم (LLM) من الجيل الأحدث، يجمع بين مزايا النماذج السابقة مثل GPT‑3 وGPT‑4، والتقدم الذي أحرزته OpenAI في النماذج القائمة على المنطق مثل o1 وo3، وقد تم تصميمه ليعمل كنظام موحد يمكنه التكيف تلقائيا مع نوع المهمة، بدلا من الحاجة لاختيار نموذج متخصص يدويا.

يعد GPT-5 نقلة نوعية في قدراته، حيث يشمل تحسينات بارزة في البرمجة، الكتابة، الصحة، الفهم البصري، والاستدلال المنطقي، كما أنه يقدم تجربة أكثر طبيعية في استخدام ChatGPT، ليبدو أقرب إلى شريك بشري متعاون، وليس مجرد برنامج حاسوبي.

ChatGPT

ما الجديد مقارنة بـGPT‑4o؟



- المنطق المهيكل: يتميز GPT‑5 بقدرته على التعامل مع التفكير متعدد الخطوات واتخاذ القرار، وهو مصمم خصيصا لتحسين تجربة المحادثة الذكية.

- التعددية الوسائطية: بعد أن أدخل GPT‑4o معالجة الصوت، الصورة، والنص في الوقت الحقيقي، يدفع GPT‑5 هذه القدرات إلى مستوى أكثر تقدما، مع دعم أعمق للتفاعل بين وسائط متعددة ويتوقع مستقبلا دعمه للفيديو أيضا.

- نموذج موحد: بدلا من استخدام نماذج متعددة لمهام مختلفة، يعمل GPT‑5 كنظام شامل يدمج إمكانات النماذج السابقة في تجربة واحدة أكثر كفاءة وسلاسة.

سلاسل النماذج الفرعية في GPT‑5

يأتي GPT‑5 ضمن عائلة من النماذج الفرعية المتخصصة، تشمل:

- gpt-5: للمهام المنطقية المعقدة وتنفيذ التفكير المتسلسل.

- gpt-5-mini: نسخة خفيفة للأداء السريع والاستخدام منخفض التكلفة.

- gpt-5-nano: لأقل زمن استجابة، مناسب للتطبيقات الفورية.

- gpt-5-chat: للمحادثات الطبيعية متعددة الوسائط واللغات، خاصة في بيئات الأعمال.

GPT‑5

كيف يمكن استخدام GPT‑5؟

- عبر ChatGPT: متاح مباشرة داخل تطبيق ChatGPT منذ 7 أغسطس، يتم استخدام النموذج المناسب تلقائيا حسب نوع الاشتراك المجاني، Plus، أو Pro.

- عبر واجهة برمجة التطبيقات (API): يمكن للمطورين استخدام النماذج من خلال منصة OpenAI أو عبر حزمة Python SDK من GitHub.

الأداء والتطورات التقنية



يتمتع GPT‑5 بقدرات محسنة في التحليل المنطقي، تقليل الأخطاء، والإجابات المؤكدة. ووفقا لـOpenAI، فقد قلص النموذج معدل “الهلاوس” بنسبة 45٪ مقارنة بـGPT‑4o.

في اختبارات الذكاء والتفكير العلمي، تفوق GPT‑5 Pro على جميع النماذج السابقة، محققا أفضل النتائج في اختبارات معقدة مثل GPQA.

يقدم تحسينات كبيرة في مجالات البرمجة، الكتابة، والصحة، حيث أصبح قادرا على تصميم واجهات كاملة وتحليل الأسئلة الطبية بدقة أكبر، مع تأكيد OpenAI أن النموذج لا يعد بديلا عن الأطباء.

الخصوصية والسلامة



يتبع GPT‑5 نهجا جديدا في الاستجابة للأسئلة الحساسة، من خلال تقديم إجابات آمنة بدلا من الرفض الفوري.

خضع لاختبارات أمان مكثفة خاصة في مجالات مثل الأحياء والكيمياء، مع أكثر من 5000 ساعة تقييم بالتعاون مع خبراء في بريطانيا والولايات المتحدة.

يقدم GPT‑5 شخصيات جاهزة مثل: المتشائم، الآلي، المستمع، والنبيه لتعديل نبرة المحادثة بسهولة.

يستجيب للتعليمات بشكل أكثر دقة ويقدم أداء أقرب للتفاعل مع زميل ذكي وهادئ، بدلا من محادثة تقليدية مع آلة.

التوفر وخطط الاشتراك

اعتبارا من 7 أغسطس 2025، أصبح GPT-5 هو النموذج الافتراضي في ChatGPT، ليحل محل GPT-4o وGPT-4.5، ويتاح الوصول إليه للجميع، مع اختلاف في مستويات الاستخدام حسب نوع الاشتراك:

1. مجاني: وصول محدود للنموذج، مع إمكانية التبديل التلقائي إلى gpt-5-mini عند بلوغ الحدود.

2. Plus: وصول أوسع وقدرات متقدمة.

3. Pro: وصول إلى نسخة GPT‑5 Pro الأعلى أداء، مع أفضل إمكانات التفكير والاستدلال.

أما بالنسبة لـ أسعار الاستخدام عبر API، فلم تعلن رسميا بعد، لكن يتوقع أن تكون أعلى من GPT‑4o، ثم تنخفض تدريجيا كما جرت العادة.

أبرز مميزات GPT-5



1. أكثر دقة وواقعية: تم تدريب GPT-5 على تقليل الأخطاء بنسبة 45% مقارنة بـ GPT-4o، مع أداء أعلى عند تفعيله في وضع التفكير العميق. وقد أظهر قدرة أكبر على الاعتراف بحدوده بدلا من تقديم إجابات وهمية.

2. تحسينات هائلة في البرمجة والكتابة والمجال الصحي

يقدم GPT-5 قفزات نوعية في ثلاثة مجالات رئيسية:

- البرمجة: يبرع في بناء وتصميم التطبيقات والمواقع المعقدة من البداية، والتعامل مع التعليمات البرمجية الكبيرة.

- الكتابة: قادر على صياغة نصوص عالية الجودة، حتى في الأنماط الشعرية أو الأساليب المعقدة.

- الصحة: يتفوق على جميع النماذج السابقة في معيار HealthBench، مما يجعله أداة مساعدة مهمة وإن لم يكن بديلا للطبيب لتحليل الأعراض وطرح الأسئلة التوضيحية وتقديم معلومات دقيقة.

3. GPT-5 Pro لأكثر المهام تعقيدا:

توفر نسخة GPT-5 Pro لمشتركي الخطة الاحترافية قدرات استدلال أعمق وتفكير أطول وأكثر تفصيلا، باستخدام تقنيات حوسبة متوازية، وقد تفوقت هذه النسخة في اختبارات مثل GPQA أسئلة علمية شديدة الصعوبة، حيث فضلها الخبراء في 68% من الحالات عند مقارنتها بالنموذج الأساسي، خاصة في مجالات مثل العلوم، الصحة، الرياضيات، والبرمجة.