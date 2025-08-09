قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يكشف سر اختفاء الرقم 25 من الزمالك بعد رحيل زيزو
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما الفرق بين GPT-5 و GPT-4؟.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن التحسينات الجديدة

ما الفرق بين GPT-5 و GPT-4
ما الفرق بين GPT-5 و GPT-4
شيماء عبد المنعم

بعد سلسلة من التسريبات والشائعات، أعلنت شركة OpenAI رسميا عن إطلاق GPT-5، الذي تصفه بأنه أكثر نماذجها تقدما على الإطلاق، ليحل محل جميع الإصدارات السابقة، بما في ذلك سلسلة GPT-4o. ووفقا للشركة، يتميز GPT-5 بأنه يقدم إجابات دقيقة وموثوقة أكثر من أي وقت مضى.

قال الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، خلال مؤتمر صحفي: “GPT-5 هو أول مرة تشعر فيها حقا أنك تتحدث مع خبير في أي مجال، يذكرني بمرحلة الانتقال من شاشات آيفون القديمة إلى شاشات الريتنا فائقة الدقة”.

أبرز مزايا GPT-5


- نظام موحد ذكي: على عكس GPT-4، لم يعد المستخدم بحاجة لاختيار النموذج المناسب، GPT-5 يقرر تلقائيا أنسب طريقة لمعالجة استفسارك، بناء على نوع المحادثة وتعقيدها وحاجتها لأدوات خارجية.

- دقة أعلى وتقليل الهلوسة: تم تحسين النموذج لتقليل إنتاج المعلومات غير الدقيقة، مما يجعله أكثر موثوقية في الإجابات، خاصة في المهام المعقدة.

- تخصيص متقدم: يمكن للمستخدمين تغيير ألوان واجهة المحادثة، مع إتاحة خيارات إضافية للمشتركين. كما تم تقديم أربع شخصيات مسبقة لتناسب أنماط تفاعل مختلفة.

- تكامل مع أدوات جوجل: سيتمكن مستخدمو GPT-5 نسخة Pro من ربطه بـ تقويم جوجل وGmail وجهات اتصال جوجل لتجربة عمل أكثر سلاسة، ستتوفر لاحقا للمستخدمين الآخرين.

- تفاعل صوتي محسن: رفع حدود استخدام الصوت للمجانيين والمدفوعين، مع إضافة دعم للأوامر الصوتية داخل النماذج المخصصة. وسيتم إلغاء الوضع الصوتي القياسي خلال 30 يوما.

GPT-5 هو أقوى نموذج للبرمجة من OpenAI

تقول الشركة إن GPT-5 يقدم تحسينات ملحوظة في إنشاء واجهات المستخدم المعقدة وتصحيح الأخطاء ضمن مستودعات كبيرة، ويستطيع بناء مواقع وتطبيقات جميلة ومتكاملة عبر طلب واحد فقط.

ما الجديد مقارنة بـ GPT-4؟

الميزات

GPT-5

GPT-4

المعمارية

Transformers

مزيج من الشبكات الرسومية والآليات القائمة على الانتباه

عدد المعاملات

 أقل

 أكثر من 500 مليار
 

التعلم

إشرافي

غير إشرافي متنوع

اللغات

دعم قوي

دعم لغوي أوسع وأكثر دقة

السرعة والكفاءة

استهلاك مرتفع

 سرعة أكبر واستهلاك موارد أقل

الدقة والسياق

 جيدة

 أفضل في فهم المعنى والنيات والسخرية

مجالات الاستخدام المتوقعة لـ GPT-5:


- الصحة: دعم الأطباء في تشخيص الحالات من خلال تحليل البيانات الطبية.

- القانون: البحث القانوني، صياغة المستندات، وتحليل السوابق القضائية.

- التمويل: تحليل الأسواق واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

- الإبداع: كتابة سيناريوهات، تلحين موسيقى، إنشاء مفاهيم فنية.

- التعليم: تخصيص المحتوى التعليمي حسب مستوى كل متعلم.

- البرمجة: توليد كودات معقدة أو تصحيحها بسرعة عالية.

رغم التقدم الكبير في تقنيات GPT-5، إلا أن OpenAI تؤكد على أهمية تطوير آليات الحماية وضمان الاستخدام المسؤول، النموذج سيعتمد على آليات متقدمة لرصد التحيز وتقليل المعلومات الضارة، لكن تحديات الخصوصية والأمان ما تزال مطروحة بقوة.

GPT 5 شات جي بي تي 5 مزايا GPT 5 OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

وزارة التعليم العالي

الوافدين تنظم لقاءات مع المكاتب الثقافية لتعريف الطلاب بفرص الدراسة بمصر

وزارة التضامن

التضامن: تدريب 100 اخصائي من 10 محافظات على الإعاقات المتعددة

التضامن الاجتماعي

التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

بالصور

انقلاب سيارة زيت طعام على طريق الزنكلون بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد