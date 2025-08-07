لأول مرة منذ 6 سنوات.. OpenAI تطلق نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نموذجي استدلال ذكاء اصطناعي مفتوحي الوزن يتوفر كلا النموذجين مجانًا للتحميل عبر منصة Hugging Face للمطورين عبر الإنترنت ، ووصفت الشركة النموذجين بأنهما "على أحدث طراز" عند قياسهما عبر عدة معايير لمقارنة النماذج المفتوحة.

تعزيز الخصوصية

تعمل هذه النماذج مباشرة على أجهزة المستخدمين، مما يعزز الخصوصية من خلال أمكانية القضاء على الحاجة للقياتم بإرسال البيانات الحساسة وذلك إلى خوادم بعيدة. وذلك بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية مما يروق لمجموعة واسعة من المستخدمين من المطورين الأفراد إلى الشركات التي تبحث عن حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع و ذلك بأسعار معقولة.

يأتي هذا الإصدار أيضا وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل DeepSeek، و ردًا على ذلك، تبنت الشركات التقنية الأمريكية، بما في ذلك Meta، وذلك بشكل متزايد النهج المفتوح المصدر لتعزيز إمكانية الابتكار والمحافظة على القدرة التنافسية.

ضغوطًا متزايدة

ومن جانبه قد سلط الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان الضوء على الأهمية السياسية للإصدار، ووصفه بأنه يعد ضروري للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها نماذج OpenAI عبر بنى تحتية سحابية متنوعة

وفي السياق نفسه تواجه الشركة اليوم ضغوطًا متزايدة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية بما في ذلك DeepSeek وQwen التابعة لشركة Alibaba وMoonshot AI و التي طورت العديد من أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة كفاءةً وشعبيةً في العالم.