نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
لأول مرة .. قرد الدروين اختراع صيني ثوري يهز مستقبل الذكاء الاصطناعي

أول كمبيوتر يشبه الدماغ
أول كمبيوتر يشبه الدماغ
لمياء الياسين

كشف مهندسون صينيون عن أول كمبيوتر يشبه الدماغ في العالم ويتكون من أكثر من 2 مليار خلية عصبية اصطناعية ليقترب عدد الخلايا العصبية لدى "قرد داروين" من تلك الموجودة لدى قرد المكاك ويمكن استخدامه لتطوير الذكاء الاصطناعي المستوحى من الدماغ البشري .

أول كمبيوتر يشبه الدماغ 

وفقًا لمطوريه في جامعة تشجيانج يعد "قرد داروين" هو الجيل الأحدث من أجهزة الكمبيوتر المستوحاة من الدماغ والتي أنتجها باحثون في جامعة تشجيانج.

وقالت الجامعة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت: "هذا هو أول كمبيوتر يشبه الدماغ في العالم يعتمد على شريحة عصبية مخصصة تحتوي على أكثر من ملياري خلية عصبية".

وقالت الشركة في منشورها إن نظام الحوسبة، الذي يتكون من 960 شريحة حاسوبية مستوحاة من الدماغ وفقًا لنظرية داروين 3، والتي تخلق أكثر من 100 مليار مشبك عصبي، "يُعد خطوة أقرب إلى تحقيق ذكاء أكثر تقدمًا يشبه الدماغ".

تم نشر Darwin Monkey بنجاح لإكمال مهام مثل إنشاء المحتوى والتفكير المنطقي والرياضيات، باستخدام نموذج كبير يشبه الدماغ من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة DeepSeek.

يمكن أيضًا استخدام الموارد العصبية والتشابكية للكمبيوتر المستوحى من الدماغ لمحاكاة أدمغة حيوانات مختلفة، مثل قرود المكاك والفئران وسمك الزرد، وهو ما لاحظت الجامعة أنه قد يعزز أبحاث علوم الدماغ.

تستوحي الحوسبة العصبية، المعروفة أيضًا باسم الحوسبة المستوحاة من الدماغ، إلهامها من الشبكات العصبية للدماغ وقدرات المعالجة من خلال استخدام الخلايا العصبية الاصطناعية والمشابك العصبية.

حل المشكلات بشكل أسرع

يمكن أن تسمح الحوسبة المستوحاة من الدماغ بمعالجة المعلومات بكفاءة أكبر من خلال السماح للأنظمة بمحاكاة الوظائف المعرفية مثل اتخاذ القرار والتعلم والذاكرة.

وقد يؤدي هذا إلى تمكين حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر قدرة على التكيف، فضلاً عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.

وقد طُوّرت رقاقة داروين 3، التي يعتمد عليها نظام داروين مونكي، عام ٢٠٢٣ من قِبل جامعة تشجيانغ بالتعاون مع مختبر تشجيانغ للأبحاث. ويُموّل المختبر بشكل مشترك من قِبل الجامعة وحكومة مقاطعة تشجيانغ ومجموعة علي بابا. وتمتلك علي بابا صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

ويعد "قرد داروين" نتاجًا لاختراقات في عدد من التقنيات، بما في ذلك تحسين الترابط والتكامل بين النظام العصبي وتطوير جيل جديد من أنظمة التشغيل المستوحاة من الدماغ، وفقًا للجامعة.

