تعدي غير مقبول.. البرلمان العربي يدين اعتراف الاحتلال بإقليم صوماليلاند

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، إعلان حكومة كيان الاحتلال الاعتراف بإقليم "صوماليلاند" كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد اعتداءً سافرًا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأكد البرلمان العربي، أن "أرض الصومال" هي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن المساس بوحدتها هو مساس وتعدي غير مقبول على سيادة دولة عربية، مشددًا على أن هذه الخطوة الاستفزازية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتأجيج التوترات في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تكاتف كافة الجهود لتعزيز الأمن الاستقرار والتنمية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الخطوة الاستفزازية التي تمثل اعتداءً سافرًا ضد القانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

