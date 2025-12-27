قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعدي غير مقبول.. البرلمان العربي يدين اعتراف الاحتلال بإقليم صوماليلاند

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، إعلان حكومة كيان الاحتلال الاعتراف بإقليم "صوماليلاند" كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد اعتداءً سافرًا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأكد البرلمان العربي، أن "أرض الصومال" هي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن المساس بوحدتها هو مساس وتعدي غير مقبول على سيادة دولة عربية، مشددًا على أن هذه الخطوة الاستفزازية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتأجيج التوترات في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تكاتف كافة الجهود لتعزيز الأمن الاستقرار والتنمية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الخطوة الاستفزازية التي تمثل اعتداءً سافرًا ضد القانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

https://youtu.be/FTM583_GXh8

