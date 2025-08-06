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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كمبيوتر خارق يتوقع فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

توقّع كمبيوتر خارق مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أن يتوّج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، متفوقًا على كبار البريميرليج، بما في ذلك مانشستر سيتي وأرسنال.

ويأتي ذلك، في خطوة جديدة تسلط الضوء على تزايد اعتماد المؤسسات الرياضية على التكنولوجيا الحديثة.

الذكاء الاصطناعي يضع "الريدز" في القمة

بحسب ما نشره موقع "BBC Sport"، فإن التوقعات الصادرة عن الكمبيوتر الخارق استندت إلى تحليل شامل للبيانات التاريخية والأداء الفردي والجماعي للاعبين، بالإضافة إلى توقعات الإصابات وجدول المباريات والصفقات الصيفية.

وجاء ليفربول، الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح، على رأس جدول الترتيب المتوقع، يليه أرسنال وصيفًا، فيما حل مانشستر سيتي، حامل اللقب في السنوات الأخيرة، في المركز الثالث.
 

الترتيب المتوقع الكامل للبريميرليج 2025-2026

  1. ليفربول
  2. أرسنال
  3. مانشستر سيتي
  4. تشيلسي
  5. أستون فيلا
  6. نيوكاسل يونايتد
  7. كريستال بالاس
  8. برايتون
  9. بورنموث
  10. برينتفورد
  11. نوتنغهام فورست
  12. مانشستر يونايتد
  13. إيفرتون
  14. توتنهام هوتسبير
  15. فولهام
  16. وست هام يونايتد
  17. وولفرهامبتون
  18. بيرنلي (هبوط)
  19. ليدز يونايتد (هبوط)
  20. سندرلاند (هبوط)

وبجانب توقع فوز ليفربول باللقب؛ أشارت التحليلات الرقمية إلى تراجع مفاجئ في مستوى مانشستر يونايتد، حيث حلّ في المركز الثاني عشر، وهو ما يُعد خيبة أمل لجماهير "الشياطين الحمر". 

ولم يكن حال توتنهام أفضل، حيث جاء في المركز الرابع عشر، ما يشير إلى موسم مخيب لآمال مشجعي الفريق اللندني.


ثلاثي الهبوط.. بيرنلي وليدز وسندرلاند

توقع الكمبيوتر الخارق أيضًا أن يكون بيرنلي وليدز يونايتد وسندرلاند ضحايا الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، ما يُنذر بموسم صعب لعدد من الفرق التقليدية.

ورغم دقة بعض التنبؤات السابقة التي أنجزتها تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ إلا أن نتائج كرة القدم تظل خاضعة لعوامل متعددة ومتغيرة مثل الإصابات، والتغيرات الفنية، والمفاجآت داخل الملعب، ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تضيف بعدًا جديدًا في طريقة تفاعل الجماهير ووسائل الإعلام مع المواسم المقبلة.

ليفربول الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي

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