ميلان يضم السويسري أردون جاشاري حتى 2030 لتعزيز خط الوسط

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم، عن إتمام تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط السويسري أردون جاشاري، قادمًا من صفوف كلوب بروج البلجيكي، بعقد طويل الأمد يمتد حتى 30 يونيو 2030، في صفقة تعكس استراتيجية النادي في الاستثمار بالمواهب الشابة لبناء مستقبل الفريق.

من سويسرا إلى سان سيرو.. محطات جاشاري

أردون جاشاري، البالغ من العمر 23 عامًا، وُلد في مدينة تشام السويسرية يوم 30 يوليو 2002.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي لوزيرن، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في يوليو 2020، ثم انتقل إلى نادي دي لوشتن، الذي لعب له لفترة لافتة شارك خلالها في 102 مباراة وسجل 9 أهداف.

وفي صيف 2024، شد الرحال إلى الدوري البلجيكي من بوابة كلوب بروج، حيث شارك في 52 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وكان عنصرًا فعالًا في الفريق الذي تُوج بلقب كأس بلجيكا.

على مستوى المنتخبات، ارتدى جاشاري قميص منتخب سويسرا الأول في 4 مناسبات، وكان ظهوره الأول بقميص "الناتي" في سبتمبر 2022، ما يعكس تطوره السريع وثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 30 مع فريق الروسونيري، في ظل مساعٍ مستمرة من إدارة ميلان لتعزيز مركز الوسط بلاعبين قادرين على الربط بين الدفاع والهجوم، وتقديم الإضافة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وتعد صفقة جاشاري واحدة من أبرز تحركات ميلان في سوق الانتقالات الصيفي، خصوصًا مع توجه النادي لضم لاعبين بمستقبل طويل، يمكن أن يشكلوا نواة للفريق في السنوات القادمة.