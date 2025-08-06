قرار صادم بشأن رواتب لاعبي الدوري الإيطالي في حال الهبوط

بموجب اتفاقية جديدة بين رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين ورابطة الدوري الإيطالي، سيشهد لاعبو الدوري الإيطالي الممتاز تخفيضًا في رواتبهم بنسبة 25% في حال هبوط فرقهم إلى دوري الدرجة الثانية.

أُعلن عن الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات، إذ يهدف هذا التخفيض في الرواتب إلى تخفيف العبء المالي على الأندية التي تهبط من دوري الدرجة الأولى، وسيُطبق على جميع العقود الموقعة بعد 2 سبتمبر 2025، وهو تاريخ انتهاء فترة الانتقالات.

ويُخفّض النظام الجديد الرواتب تلقائيًا ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد اللاعب. وستظل العقود الحالية خاضعة للشروط المتفق عليها مسبقًا.

وفي حال صعود أي فريق إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ستعود الرواتب المتأثرة إلى قيمتها الأصلية، كما تُحدد اتفاقية المفاوضة الجماعية هيكلًا أدنى للرواتب يعتمد على عمر اللاعب، والذي لا يمكن تخفيضه حتى بعد الهبوط.