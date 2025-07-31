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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل جاكوبو رامون إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة كومو

جاكوبو رامون
جاكوبو رامون
إسلام مقلد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن رحيل مدافعه الشاب جاكوبو رامون إلى صفوف نادي كومو الإيطالي، في صفقة انتقال نهائي، ليفتح اللاعب صاحب الـ20 عامًا صفحة جديدة في مشواره الكروي، تحت قيادة النجم السابق سيسك فابريجاس، المدير الفني للفريق الإيطالي.

ونشر النادي الملكي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه توصله إلى اتفاق مع نادي كومو بشأن انتقال اللاعب، الذي يُعد من خريجي أكاديمية "لا فابريكا" الشهيرة، التي أفرزت العديد من المواهب للميرنجي خلال السنوات الماضية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون يورو، مع احتفاظ ريال مدريد ببند إعادة شراء اللاعب حتى صيف 2028، ما يمنحه فرصة استرجاع أحد أبرز مدافعي الجيل الصاعد في حال تطور مستواه بالشكل المطلوب في الملاعب الإيطالية.

جاكوبو رامون، الذي التحق بريال مدريد عام 2013 في عمر الثامنة، تدرج عبر الفئات السنية المختلفة داخل النادي، وكان أحد العناصر الأساسية في فريق تحت 19 عامًا الذي حقق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للشباب في موسم 2022-2023.

وفي الموسم الماضي، شارك رامون بانتظام مع الفريق الرديف "كاستيا"، ونجح في لفت الأنظار إليه بفضل قدراته الدفاعية الكبيرة وهدوئه في بناء اللعب من الخلف. كما نال فرصة الظهور لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2025، ضمن سياسة النادي في تصعيد المواهب الشابة.

دوليًا، تألق رامون مع منتخب إسبانيا للشباب، حيث تُوج ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا في العام الماضي، وهو ما عزز من قيمته الفنية وسلط الضوء عليه من أندية أوروبية عدة، قبل أن يحسم كومو الصفقة بدعم من مشروع فابريجاس الطموح في الكالتشيو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي رامون للحصول على دقائق لعب منتظمة واكتساب خبرات جديدة، قد تمهد لعودته إلى ريال مدريد مستقبلًا، خاصة في ظل وجود بند إعادة الشراء الذي يعكس تمسك النادي بمستقبل لاعبه الشاب رغم رحيله المؤقت.

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