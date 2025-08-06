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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا

كاف
كاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا، اليوم الأربعاء، عن موعد إقامة قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2025-2026.

وقال الموقع الرسمي لـ"كاف"، إنه من المقرر إقامة قرعة الدور التمهيدي يوم السبت المقبل، 9 أغسطس، في العاصمة التنزانية دار السلام، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأضاف الكاف في بيان رسمي، أن القرعة سيتم بثها مباشرة عبر صفحة "كاف" على يوتيوب.

وأكد "كاف" انطلاق الجولة التمهيدية الأولى في 19 سبتمبر 2025، تليها الجولة التمهيدية الثانية في 17 أكتوبر.

كما كشف "كاف"، عن أن دور المجموعات سيبدأ لكل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 21 نوفمبر 2025، فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.

ويشارك في دوري أبطال أفريقيا من مصر، الأهلي وبيراميدز، حيث يبدأ البطل المتوج في آخر نسخة مشواره من الدور التمهيدي، في حين يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية.

الاتحاد الإفريقي كاف قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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