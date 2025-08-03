كاف يرفع إجمالي الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيادة كبيرة في إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان) 2024، إذ ارتفعت بنسبة 32% لتبلغ 10.4 ملايين دولار، في خطوة تعكس اهتمامًا متناميًا بتطوير البطولة وتعزيز حضورها القاري.

ووفقاً للتحديثات الجديدة، سيحصل المنتخب الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 3.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة بلغت 75% مقارنة بالنسخة السابقة، ما يمنح البطولة زخمًا إضافيًا على صعيد المنافسة والاهتمام الجماهيري.

وانطلقت النسخة الحالية من البطولة، مساء السبت، بمواجهة افتتاحية جمعت بين تنزانيا وبوركينا فاسو على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام، انتهت بفوز المنتخب التنزاني بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتُقام نسخة 2024 من "الشان" بتنظيم مشترك غير مسبوق بين ثلاث دول شرق إفريقية هي: كينيا، تنزانيا، وأوغندا، إذ تُجرى المباريات في مدن دار السلام، زنجبار، كمبالا، ونيروبي، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، على أن يُقام النهائي في ملعب مركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشهدت المباراة الافتتاحية حضور رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، الذي تابع من المدرجات انطلاق البطولة التي تمثل فرصة نادرة للاعبين المحليين لإبراز مواهبهم بعيدًا عن زخم المحترفين في الدوريات الخارجية، إذ تقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين الناشطين داخل بلدانهم فقط.

مجموعات الشان:

المجموعة الأولى: كينيا – المغرب – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا – مدغشقر – موريتانيا – بوركينا فاسو – إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة: أوغندا – النيجر – غينيا – جنوب إفريقيا – الجزائر

المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو – السودان – نيجيريا