طه عزت: تواصلنا مع كاف بمساعدة أبوريدة لوضع أجندة تضمن انتظام الدوري مع البطولات القارية

أكد طه عزت رئيس لجنة المسابقات، أن الرابطة قامت بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمساعدة هاني ابو ريدة بشأن انتظام البطولات المحلية والأفريقية



وقال عزت في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: قمنا بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمساعدة الكابتن هاني أبو ريدة، من أجل وضع أجندة متكاملة تضمن انتظام البطولة المحلية مع الالتزامات القارية والدولية”

‎وأضاف: رئيس لجنة اراعينا في وضع الجدول لمشاركات الأندية المصرية وعلى رأسها فريق بيراميدز لتفادي أي

‎تأجيل محتمل وضمان سير المسابقة بسلاسة

وتابع عزت: الدوري الموسم المقبل سينطلق 8 أغسطس وسيتم لعب 5 جولات حتى 31 أغسطس بعدها سيتم إيقاف الدوي بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.