اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس

التقى صباح اليوم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتورة إيمان حسن وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية لمناقشة الاشتراك في بطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمدارس التي تقام للعام الثالث على التوالي، والإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري ووزارة التربية والتعليم لتنشيط كرة القدم المدرسية وتطوير مسابقة دوري المدارس خاصة على مستوى الكرة النسائية والناشئين والبراعم.

يأتي ذلك في إطار خطة اكتشاف وانتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم عن طريق الاستعانة بمدربين معتمدين من الاتحاد المصري لكرة القدم ، بجانب نشر الوعي بأهمية الرياضة وتنمية الروح الرياضية، وحضر اللقاء تامر فكري المدير الفنى للاتحاد المصرى للرياضه المدرسية.