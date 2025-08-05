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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: ريبيرو حصل على وقت كافٍ للتعرف على لاعبي الأهلي

ريبيرو
ريبيرو
رباب الهواري

أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، حصل على وقت كبير ومناسب لاكتشاف قدرات لاعبي الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح خلال تصريحاته عبر برنامج “بلس 90” على قناة النهار أن تواجد ريبيرو مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية منحه خبرة التعامل مع مستويات عالية من المنافسة، ما يُمكِّن الإدارة من تقييمه بموضوعية خلال الموسم.

المباريات الودية كشفت الثغرات والقدرات

أشار ضياء إلى أن المباريات الودية التي خاضها الأهلي تحت قيادة ريبيرو ساعدت المدرب في التعرف على إمكانيات اللاعبين كافة، بجانب رصد الثغرات الدفاعية بشكل واضح.

وأضاف أن الصورة أصبحت واضحة تمامًا أمام الجهاز الفني، وهو ما يُسهل على ريبيرو اتخاذ القرارات الفنية المناسبة في اختيارات التشكيل والخطط.
 

نصيحة للاعبي الزمالك الجدد: القتال من أجل المشاركة

وفي حديثه عن نادي الزمالك، شدد ضياء السيد على أن أي لاعب ينضم حديثًا للفريق الأبيض يجب أن يمتلك الطموح وأن يُقاتل لحجز مكان أساسي في التشكيل، مهما كانت إمكانياته أو قيمته الفنية.

المنافسة ضرورية بين اللاعبين القدامى والجدد

أوضح ضياء أن المنافسة داخل الفريق عنصر مهم لرفع المستوى، حيث يجب على اللاعبين القدامى الشعور بوجود تهديد على مراكزهم من اللاعبين الجدد، مما يدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم، سواء في التدريبات أو المباريات الرسمية.


 

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