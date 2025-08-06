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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لاعب برازيلي.. الزمالك يقترب من إعلان آخر صفقاته قبل غلق باب القيد الصيفي

فريق الزمالك
فريق الزمالك
خالد يوسف

يسعى مسئولو نادي الزمالك، لضم جناح جديد في الميركاتو الصيفي خلال الفترة الحالية، عقب رحيل التونسي أحمد الجفالي جناح الفريق الأبيض، الذي اتفق على تفاصيل إعارته لنادي أبها السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط سباق محموم من الأندية لتدعيم صفوفها بأفضل العناصر استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

لاعب برازيلي جاهز لتعويض الجفالي

دخل مسؤلو نادي الزمالك، في مفاوضات مكثفة مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب فريق اوليكساندريا الأوكراني لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم مركز الجناح بعد رحيل التونسي أحمد الجفالي.

ويتواجد أكثر من بديل ضمن حسابات الزمالك لتدعيم مركز الجناح قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث سينضم الجفالي للنادي السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ، مع بند أحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار.

التونسي أحمد الجفالي

وكانت إدارة نادي الزمالك، قد قررت التخلي عن خدمات اللاعب التونسي أحمد الجفالي، من أجل إتاحة الفرصة لضم لاعب أجنبي جديد، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري مساء اليوم.

مسيرة أحمد الجفالي مع الزمالك

انضم أحمد الجفالي - البالغ من العمر 21 عامًا - إلى صفوف الزمالك، في فبراير الماضي، قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي، بعقد يمتد حتي صيف عام 2028، مقابل 500 ألف دولار.

أحمد الجفالي

ولم يقدم النجم التونسي الشاب، المردود المنتظر منه، حيث شارك الجفالي مع الزمالك في 3 مباريات فقط دون أن يسجل أي هدف، بمجموع دقائق 38 دقيقة، وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية

أبرم نادي الزمالك، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي 9 صفقات حتى الآن، يتصدرها الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم رويال شارلروا البلجيكي وآدم كايد في صفقة انتقال حر، ضمن خطة إدارة النادي لإعادة الفريق للمنافسة محليًا وقاريًا، كذلك كل من المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، والأنجولي شيكو بانزا قادمًا من نادي استريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر، قادمًا من فاركو.

المهدي سليمان

كما تعاقد النادي الأبيض مع كل من أحمد شريف قادمًا من فاركو، والمغربي عبدالحميد معالي قادمًا من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع قادمًا من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل مدافع نادي زد.

لاعب برازيلي نادي الزمالك باب القيد الصيفي التونسي أحمد الجفالي

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