أخبار التكنولوجيا| واتساب تتهم روسيا بمحاولة حجب التواصل عن المستخدمين.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تطلق ميزات تخصيص جديدة لتطبيق Gemini تشمل ذاكرة ذكية ودردشة مؤقتة



أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة من ميزات التخصيص الجديدة لتطبيق Gemini، من بينها ميزة الذاكرة الذكية المشابهة لما يقدمه ChatGPT، وميزة الدردشة المؤقتة التي لا يتم حفظها في سجل المحادثات.



BOE تواجه حظرا أمريكيا لمدة 14 عاما بسبب سرقة أسرار سامسونج



تواجه شركة BOE الصينية، المعروفة بتوريد شاشات OLED لهواتف آيفون من شركة آبل، تحقيقا رسميا من وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب سبع شركات أخرى، بتهمة سرقة أسرار تجارية من شركة سامسونج ديسبلاي Samsung Display.





مراقبة الأكسجين في الدم تعود إلى أحدث ساعات آبل



أعلنت شركة أبل، عن إعادة تصميم خاصية قياس مستوى الأكسجين في الدم لبعض طرازات Apple Watch، وتشمل التحديثات ساعات Series 8 وSeries 10 وApple Watch Ultra.



واتساب تتهم روسيا بمحاولة حجب التواصل الآمن عن ملايين المستخدمين



اتهمت شركة واتساب الحكومة الروسية بمحاولة حجب وصول ملايين المستخدمين في روسيا إلى وسائل التواصل الآمنة، بعد فرض قيود على المكالمات عبر التطبيق، وذلك في ظل سعي موسكو لتعزيز استخدام منصاتها المحلية وفرض سيطرة أكبر على الفضاء الإلكتروني في البلاد.

كشفت وكالة “رويترز”، عن وثيقة داخلية لشركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، تتضمن سياسات وإرشادات توجيهية لسلوك روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك Meta AI، وتسمح هذه الإرشادات قبل تعديلها بأن تدخل روبوتات الذكاء الاصطناعي في محادثات رومانسية أو حسية مع الأطفال، وتنتج معلومات طبية زائفة، وتساعد في صياغة حجج عنصرية.

تعمل شركة شاومي على إطلاق التحديث الرئيسي الجديد HyperOS 3، الذي من المتوقع أن يأتي بعدد كبير من التحسينات، وميزات جديدة، وتعديلات على واجهة المستخدم، بالإضافة إلى أداء أكثر سلاسة واستجابة محسنة.

فرضت روسيا، يوم الأربعاء الماضي، قيودا على بعض خدمات الاتصال عبر تطبيق واتساب، لتنضم بذلك إلى قائمة من الدول التي حدت من استخدام المنصة المملوكة لشركة “ميتا”، متهمة إياها بعدم مشاركة المعلومات في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب.