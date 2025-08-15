قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أفضل دعاء يوم الجمعة .. 50 دعوة مستجابة للرزق وفك الكرب
إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
مصر تحتفل بـ "عيد وفاء النيل".. تقدير لتاريخ النهر ودوره في بناء الحضارة
إعلام إسرائيلي يكشف موعد بدء العملية البرية الواسعة في غزة
مصر والسودان تبحثان استخدام التقنيات الحديثة لاستنباط محاصيل تقاوم التغيرات المناخية
100 يوم صحة: 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا
تدشين أول لجنة فنية زراعية مصرية- هندية لتعزيز الأمن الغذائي
ايران تخترق هاتف وزير سابق بحكومة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

BOE تواجه حظرا أمريكيا لمدة 14 عاما بسبب سرقة أسرار سامسونج

هواتف آيفون
هواتف آيفون
شيماء عبد المنعم

تواجه شركة BOE الصينية، المعروفة بتوريد شاشات OLED لهواتف آيفون من شركة آبل، تحقيقا رسميا من وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب سبع شركات أخرى، بتهمة سرقة أسرار تجارية من شركة سامسونج ديسبلاي Samsung Display.

وقد أفادت وسائل إعلام كورية مؤخرا بأن BOE ستمنع من دخول السوق الأمريكية لمدة 14 عاما و8 أشهر، وذلك رغم أن الحكم النهائي في القضية لن يصدر قبل نوفمبر المقبل، ومع ذلك، فإن العقوبات والإجراءات العقابية قد تم تحديدها بالفعل.

BOE متهمة بسرقة أسرار تكنولوجيا OLED

وفقا للتقرير، توصلت لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، إلى أن شركة BOE انتهكت المادة 337 من قانون التعرفة الجمركية عبر استخدامها غير المشروع لأسرار تكنولوجيا OLED الخاصة بـ “سامسونج ديسبلاي”.

وقالت اللجنة: “رغم التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها سامسونج، فقد حصلت BOE على أسرارها التجارية واستفادت منها بشكل غير قانوني، مما ألحق ضررا كبيرا وأوجد تهديدا جديا بأعمال سامسونج”.

حظر شامل على BOE في السوق الأمريكية

بناء على الانتهاك، أصدرت اللجنة أمر استبعاد محدود LEO، يقضي بمنع BOE من توريد شاشات OLED إلى الولايات المتحدة لمدة 14 عاما و8 أشهر، وهي مدة تعادل الفترة التي استغرقتها سامسونج لتطوير التكنولوجيا الأساسية المعنية.

ويشمل الحظر المقترح أيضا منع التسويق، البيع، الإعلانات، وتوزيع المخزون من منتجات BOE داخل الولايات المتحدة وعبر الشركات التابعة لها هناك، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد إصدار الحكم النهائي في نوفمبر.

التأثير المحتمل على هواتف آيفون

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على شركة آبل، حيث كانت BOE تعتبر أحد المزودين الرئيسيين لشاشات OLED الخاصة بهواتف آيفون.

ومع إقصاء BOE من السوق الأمريكية، قد تضطر آبل إلى الاعتماد بشكل أكبر على سامسونج ديسبلاي وإل جي ديسبلاي لتأمين شاشات أجهزتها المستقبلية.

في الوقت الحالي، ستواصل طرز آيفون الحالية المزودة بشاشات من BOE التوفر في الأسواق الأمريكية، لكن من المرجح أن تأتي الإصدارات القادمة بشاشات مختلفة المصدر والتقنية.

شركة BOE شاشات OLED Samsung Display

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

المتهمين

عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

روزاليوسف

"الجهاد في سبيل مصر".. عدد تذكاري تاريخي لـ روزاليوسف

برنامج تدريبي

بدء البرامج التدريبية لمستفيدي مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد