BOE تواجه حظرا أمريكيا لمدة 14 عاما بسبب سرقة أسرار سامسونج

تواجه شركة BOE الصينية، المعروفة بتوريد شاشات OLED لهواتف آيفون من شركة آبل، تحقيقا رسميا من وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب سبع شركات أخرى، بتهمة سرقة أسرار تجارية من شركة سامسونج ديسبلاي Samsung Display.

وقد أفادت وسائل إعلام كورية مؤخرا بأن BOE ستمنع من دخول السوق الأمريكية لمدة 14 عاما و8 أشهر، وذلك رغم أن الحكم النهائي في القضية لن يصدر قبل نوفمبر المقبل، ومع ذلك، فإن العقوبات والإجراءات العقابية قد تم تحديدها بالفعل.

BOE متهمة بسرقة أسرار تكنولوجيا OLED

وفقا للتقرير، توصلت لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، إلى أن شركة BOE انتهكت المادة 337 من قانون التعرفة الجمركية عبر استخدامها غير المشروع لأسرار تكنولوجيا OLED الخاصة بـ “سامسونج ديسبلاي”.

وقالت اللجنة: “رغم التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها سامسونج، فقد حصلت BOE على أسرارها التجارية واستفادت منها بشكل غير قانوني، مما ألحق ضررا كبيرا وأوجد تهديدا جديا بأعمال سامسونج”.

حظر شامل على BOE في السوق الأمريكية

بناء على الانتهاك، أصدرت اللجنة أمر استبعاد محدود LEO، يقضي بمنع BOE من توريد شاشات OLED إلى الولايات المتحدة لمدة 14 عاما و8 أشهر، وهي مدة تعادل الفترة التي استغرقتها سامسونج لتطوير التكنولوجيا الأساسية المعنية.

ويشمل الحظر المقترح أيضا منع التسويق، البيع، الإعلانات، وتوزيع المخزون من منتجات BOE داخل الولايات المتحدة وعبر الشركات التابعة لها هناك، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد إصدار الحكم النهائي في نوفمبر.

التأثير المحتمل على هواتف آيفون

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على شركة آبل، حيث كانت BOE تعتبر أحد المزودين الرئيسيين لشاشات OLED الخاصة بهواتف آيفون.

ومع إقصاء BOE من السوق الأمريكية، قد تضطر آبل إلى الاعتماد بشكل أكبر على سامسونج ديسبلاي وإل جي ديسبلاي لتأمين شاشات أجهزتها المستقبلية.

في الوقت الحالي، ستواصل طرز آيفون الحالية المزودة بشاشات من BOE التوفر في الأسواق الأمريكية، لكن من المرجح أن تأتي الإصدارات القادمة بشاشات مختلفة المصدر والتقنية.