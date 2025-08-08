سامسونج تحرم 4 هواتف من تحديثاتها.. هل تليفونك بينهم؟

رغم أن سامسونج تعد الأفضل بين شركات أندرويد من حيث دعم البرمجيات، إلا أن هذا الدعم لا يستمر إلى الأبد.

بين الحين والآخر، تقوم الشركة بإزالة بعض أجهزتها القديمة بهدوء من قائمة الأجهزة التي تتلقى التحديثات، وهذه المرة، أوقفت سامسونج الدعم البرمجي لأربعة هواتف متوسطة تم إطلاقها في عام 2021.

ما الذي يعنيه هذا القرار للمستخدمين؟



توقف الدعم يعني أن هذه الهواتف لن تتلقى أي تحديثات أمنية أو إصلاحات للأخطاء، مما يجعلها أكثر عرضة للمشكلات الأمنية مستقبلا، لذا، إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، ربما حان الوقت للتفكير في ترقية الهاتف.

الهواتف التي خرجت من قائمة تحديثات سامسونج:

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G

هذه الأجهزة كانت قد حصلت على وعد بتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، وقد حصلت جميعها على تحديث أندرويد 13 كـ آخر ترقية كبيرة قبل عامين، والآن انتهى دعم التحديثات الأمنية لها أيضا.

هل يجب أن أحدث جهازي الآن؟

إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة، فالهاتف سيظل يعمل بشكل طبيعي، لكن لن تحصل على حماية ضد الثغرات الأمنية الجديدة، وإذا كان هاتفك يحتوي على بيانات حساسة، فإن الترقية لجهاز جديد بدعم طويل الأمد سيكون خيارا أكثر أمانا.

أخبار جيدة لمستخدمي هواتف سامسونج الجدد



تعد أحدث هواتف سلسلة Galaxy S بدعم استثنائي يصل إلى 7 سنوات من تحديثات أندرويد والتحديثات الأمنية، وهو الأفضل في عالم هواتف أندرويد.

وحتى هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج باتت الآن تحصل على دعم موسع يصل إلى 6 تحديثات رئيسية و6 سنوات من الحماية الأمنية، وهو تطور كبير مقارنة بالسابق عندما كانت تحصل فقط على تحديثين رئيسيين وأربع سنوات دعم.

قبل أن تقرر شراء أي هاتف، يمكنك مراجعة القوائم التي نشرتها سامسونج للأجهزة التي ستحصل على 7، أو 6، أو 4 سنوات من التحديثات، واختيار هاتف يضمن لك استمرارية الأداء والحماية لسنوات قادمة.