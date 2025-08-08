قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تحرم 4 هواتف من تحديثاتها.. هل تليفونك بينهم؟

شيماء عبد المنعم

رغم أن سامسونج تعد الأفضل بين شركات أندرويد من حيث دعم البرمجيات، إلا أن هذا الدعم لا يستمر إلى الأبد. 

بين الحين والآخر، تقوم الشركة بإزالة بعض أجهزتها القديمة بهدوء من قائمة الأجهزة التي تتلقى التحديثات، وهذه المرة، أوقفت سامسونج الدعم البرمجي لأربعة هواتف متوسطة تم إطلاقها في عام 2021.

ما الذي يعنيه هذا القرار للمستخدمين؟


توقف الدعم يعني أن هذه الهواتف لن تتلقى أي تحديثات أمنية أو إصلاحات للأخطاء، مما يجعلها أكثر عرضة للمشكلات الأمنية مستقبلا، لذا، إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، ربما حان الوقت للتفكير في ترقية الهاتف.

الهواتف التي خرجت من قائمة تحديثات سامسونج:

Galaxy A22
Galaxy F22
Galaxy M32
Galaxy M42 5G

هذه الأجهزة كانت قد حصلت على وعد بتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، وقد حصلت جميعها على تحديث أندرويد 13 كـ آخر ترقية كبيرة قبل عامين، والآن انتهى دعم التحديثات الأمنية لها أيضا.

هل يجب أن أحدث جهازي الآن؟

إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة، فالهاتف سيظل يعمل بشكل طبيعي، لكن لن تحصل على حماية ضد الثغرات الأمنية الجديدة، وإذا كان هاتفك يحتوي على بيانات حساسة، فإن الترقية لجهاز جديد بدعم طويل الأمد سيكون خيارا أكثر أمانا.

أخبار جيدة لمستخدمي هواتف سامسونج الجدد


تعد أحدث هواتف سلسلة Galaxy S بدعم استثنائي يصل إلى 7 سنوات من تحديثات أندرويد والتحديثات الأمنية، وهو الأفضل في عالم هواتف أندرويد. 

وحتى هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج باتت الآن تحصل على دعم موسع يصل إلى 6 تحديثات رئيسية و6 سنوات من الحماية الأمنية، وهو تطور كبير مقارنة بالسابق عندما كانت تحصل فقط على تحديثين رئيسيين وأربع سنوات دعم.

قبل أن تقرر شراء أي هاتف، يمكنك مراجعة القوائم التي نشرتها سامسونج للأجهزة التي ستحصل على 7، أو 6، أو 4 سنوات من التحديثات، واختيار هاتف يضمن لك استمرارية الأداء والحماية لسنوات قادمة.

سامسونج دعم البرمجيات تحديثات سامسونج هواتف Galaxy S تحديثات أندرويد

