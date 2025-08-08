سامسونج Galaxy Z Fold 7 يلفت الأنظار بتصميمه الأنيق.. لكن ماذا عن المتانة؟

حظي هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 7 باهتمام واسع منذ إطلاقه، بفضل تصميمه الأنحف وتقليل وضوح الخط الفاصل في الشاشة الداخلية.

ولكن رغم هذه التحسينات، ظل هناك سؤال محوري يشغل المستخدمين، ما مدى متانة جهاز Galaxy Z Fold 7 الجديد من سامسونج في الاستخدام اليومي؟

سامسونج تتباهي بقدرات المفصلة والشاشة الداخلية

أكدت سامسونج أن المفصلة والشاشة الداخلية المرنة يمكنهما تحمل ما يصل إلى 500000 عملية طي في الظروف العادية.

ولوضع هذا الادعاء تحت الاختبار، قام صانع المحتوى على يوتيوب المعروف بتجاربه العملية Tech IT بتجربة طي يدوية مطولة لاختبار مدى صمود الهاتف بعيدا عن بيئة المختبرات المثالية.

بعيدا عن أجهزة الاختبار الآلية، اعتمدت التجربة على طي الهاتف يدويا، في محاكاة لاستخدام المستخدم العادي، وخلال العملية التي وصلت إلى 200000 طية تقرييا، ظهرت عدة ملاحظات مثيرة:

- بين 6000 و10000 طية: أعاد الهاتف التشغيل بشكل مفاجئ، دون سبب واضح.

- عند 46000 طية: بدأت المفصلة تصدر صوت صرير، ما قد يشير إلى بداية تأثرها بالاحتكاك.

- عند نحو 75000 طيّية: لوحظ تسرب سائل غامض قرب المفصلة، لكن دون تأثير ملحوظ على أداء الجهاز.

ورغم هذه الملاحظات، واصل الهاتف أدائه بشكل جيد حتى بعد مئات الآلاف من الطيات، بحسب ما أظهرته التجربة.

سامسونج تحت المجهر



اختبار Tech IT لا يمثل بيئة علمية دقيقة، لكنه يعطي صورة واقعية عن مدى تحمل Galaxy Z Fold 7 للاستخدام اليومي المكثف، خصوصا في ظل المخاوف المتكررة من مشاكل الطي والشاشة في الهواتف القابلة للطي.

ومع تزايد الاعتماد على هذا النوع من الأجهزة، تبرز أهمية اختبارات مثل هذه التي تركز على تجربة المستخدم الفعلية بدلا من الأرقام النظرية.