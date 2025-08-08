قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو يعلن موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة سيطرة الجيش على غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
معركة القرار في تل أبيب.. زامير يتحدى نتنياهو ويرفض الاحتلال الكامل لـ غزة
سعر الذهب اليوم 8-8-2025
بدءًا من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
قمة الكفر.. نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها للعمرة
أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج Galaxy Z Fold 7 يلفت الأنظار بتصميمه الأنيق.. لكن ماذا عن المتانة؟

Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Fold 7
شيماء عبد المنعم

حظي هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 7 باهتمام واسع منذ إطلاقه، بفضل تصميمه الأنحف وتقليل وضوح الخط الفاصل في الشاشة الداخلية. 

ولكن رغم هذه التحسينات، ظل هناك سؤال محوري يشغل المستخدمين، ما مدى متانة جهاز Galaxy Z Fold 7 الجديد من سامسونج في الاستخدام اليومي؟

سامسونج تتباهي بقدرات المفصلة والشاشة الداخلية

أكدت سامسونج أن المفصلة والشاشة الداخلية المرنة يمكنهما تحمل ما يصل إلى 500000 عملية طي في الظروف العادية. 

ولوضع هذا الادعاء تحت الاختبار، قام صانع المحتوى على يوتيوب المعروف بتجاربه العملية Tech IT بتجربة طي يدوية مطولة لاختبار مدى صمود الهاتف بعيدا عن بيئة المختبرات المثالية.

بعيدا عن أجهزة الاختبار الآلية، اعتمدت التجربة على طي الهاتف يدويا، في محاكاة لاستخدام المستخدم العادي، وخلال العملية التي وصلت إلى 200000 طية تقرييا، ظهرت عدة ملاحظات مثيرة:

- بين 6000 و10000 طية: أعاد الهاتف التشغيل بشكل مفاجئ، دون سبب واضح.

- عند 46000 طية: بدأت المفصلة تصدر صوت صرير، ما قد يشير إلى بداية تأثرها بالاحتكاك.

- عند نحو 75000 طيّية: لوحظ تسرب سائل غامض قرب المفصلة، لكن دون تأثير ملحوظ على أداء الجهاز.

ورغم هذه الملاحظات، واصل الهاتف أدائه بشكل جيد حتى بعد مئات الآلاف من الطيات، بحسب ما أظهرته التجربة.

سامسونج تحت المجهر


اختبار Tech IT لا يمثل بيئة علمية دقيقة، لكنه يعطي صورة واقعية عن مدى تحمل Galaxy Z Fold 7 للاستخدام اليومي المكثف، خصوصا في ظل المخاوف المتكررة من مشاكل الطي والشاشة في الهواتف القابلة للطي.

ومع تزايد الاعتماد على هذا النوع من الأجهزة، تبرز أهمية اختبارات مثل هذه التي تركز على تجربة المستخدم الفعلية بدلا من الأرقام النظرية.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لبعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

البلوجر مداهم

بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"

المستشار محمد فراج

مستشار أممي: قمة ترامب وبوتين المرتقبة نقطة تحول في حرب أوكرانيا

الادوية

برلماني: وصول مصر لـ91% إنتاج دوائي محلي يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية الأمن الصحي

غزة

برلماني يندد بقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

