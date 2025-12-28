قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة وبرودة شديدة .. طقس سيئ يضرب دمياط
اضطرابات واسعة.. الثلوج والجليد يعرقلان حركة القطارات السريعة بين باريس ومرسيليا
فضل سورة الواقعة منتصف الليل .. كنز لا تغفله قبل أذان الفجر
بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فضل سورة الواقعة منتصف الليل .. كنز لا تغفله قبل أذان الفجر

إيمان طلعت

فضل سورة الواقعة منتصف الليل.. يغفل كثير من الناس عن فضل سورة الواقعة منتصف الليل وقبل النوم، خاصة مع دخول الثلث الأخير من الليل، فمن أسرار سورة الواقعة أنها سورة تجلب الرزق وتقضي الحاجات.

 فضل سورة الواقعة منتصف الليل، وأسرار سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة

ذكر الله في جوف الليل
فضل سورة الواقعة منتصف الليل
لسورة الواقعة فضل كبير ، وقال العلماء إن فضل سورة الواقعة للرزق مجرب كما جاء في حديثُ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفي فضل سورة الواقعة منتصف الليل ما ورد من أحاديث وروايات حول فضل سورة الواقعة وما هي فضل سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة، ولعله من الكنوز التي ينبغي اغتنامها على وجه الخصوص ، قراءة سورة الواقعة وذلك لثوابها العظيم، ولما ورد عنها من أسرار في قضاء الحاجة وسعة الرزق .


فضل سورة الواقعة منتصف الليل

من الأسرار الخاصة بسورة الواقعة، التي أطلق عليها سورة الغنى لما ورد عن فضلها في قضاء الحاجة بسرعة، فضل سورة الواقعة قبل النوم ، وهناك عدد من الأحاديث الضعيفة التي تقول أن قراءة سورة الواقعة كل ليلة تمنع الفقر، وتجلب الرزق.

حيث روى ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَن قرأَ سورةَ الواقِعَةِ في كلِّ ليلةٍ؛ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا»، ويجب التنويه على أن هذا الحديث سنده ضعيف.

كما أن قراءة سورة الواقعة يوميا تيسر كل عسير، وقراءة سورة الواقعة يوميا سبع مرات تفتح أبواب الخير.

كما أن المحافظة على قراءة سورة الواقعة يومياً وقبل النوم تقضي حوائج المسلم جميعها مثل الزواج والرزق والعمل وغيرها من الأمور، وقراءة سورة الواقعة كل ليلة تقي من الإصابة بالفقر وضيق الحال والعسر في الحياة.

ومن أراد أن يعجل الله له في الزواج أو أي أمر يريده يتوضأ ويصلي صلاة العشاء والسنة ومن ثم يقرأ سورة الواقعة سبع مرات.

بعد الانتهاء من القراءة يقوم المؤمن بالاستغفار كثيراً.

هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة؟

أكد الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية خلال رده على سؤال “هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ان سورة الواقعة لها فضل كبير في سعة الرزق وأن من داوم على قرائتها يوميا قبل النوم لم يصبه فقر قط .

وأضاف «شلبى»أن الأقدار مكتوبة عند الله ولكن هناك أسباب قد تغير الأقدار منها صلة الرحم دق تطيل العمر ، الدعاء يغير الأقدار ،سورة الواقعة تزيد الرزق ، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب والله يفعل ما يشاء .

