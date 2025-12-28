فضل سورة الواقعة منتصف الليل .. كنز لا تغفله قبل أذان الفجر

فضل سورة الواقعة منتصف الليل .. يغفل كثير من الناس عن فضل سورة الواقعة منتصف الليل وقبل النوم، خاصة مع دخول الثلث الأخير من الليل، فمن أسرار سورة الواقعة أنها سورة تجلب الرزق وتقضي الحاجات.

ذكر الله في جوف الليل

لسورة الواقعة فضل كبير ، وقال العلماء إن فضل سورة الواقعة للرزق مجرب كما جاء في حديثُ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفي فضل سورة الواقعة منتصف الليل ما ورد من أحاديث وروايات حول فضل سورة الواقعة وما هي فضل سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة، ولعله من الكنوز التي ينبغي اغتنامها على وجه الخصوص ، قراءة سورة الواقعة وذلك لثوابها العظيم، ولما ورد عنها من أسرار في قضاء الحاجة وسعة الرزق .



من الأسرار الخاصة بسورة الواقعة، التي أطلق عليها سورة الغنى لما ورد عن فضلها في قضاء الحاجة بسرعة، فضل سورة الواقعة قبل النوم ، وهناك عدد من الأحاديث الضعيفة التي تقول أن قراءة سورة الواقعة كل ليلة تمنع الفقر، وتجلب الرزق.

حيث روى ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَن قرأَ سورةَ الواقِعَةِ في كلِّ ليلةٍ؛ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا»، ويجب التنويه على أن هذا الحديث سنده ضعيف.

كما أن قراءة سورة الواقعة يوميا تيسر كل عسير، وقراءة سورة الواقعة يوميا سبع مرات تفتح أبواب الخير.

كما أن المحافظة على قراءة سورة الواقعة يومياً وقبل النوم تقضي حوائج المسلم جميعها مثل الزواج والرزق والعمل وغيرها من الأمور، وقراءة سورة الواقعة كل ليلة تقي من الإصابة بالفقر وضيق الحال والعسر في الحياة.

ومن أراد أن يعجل الله له في الزواج أو أي أمر يريده يتوضأ ويصلي صلاة العشاء والسنة ومن ثم يقرأ سورة الواقعة سبع مرات.

بعد الانتهاء من القراءة يقوم المؤمن بالاستغفار كثيراً.

هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة ؟

أكد الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية خلال رده على سؤال “هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ان سورة الواقعة لها فضل كبير في سعة الرزق وأن من داوم على قرائتها يوميا قبل النوم لم يصبه فقر قط .

وأضاف «شلبى»أن الأقدار مكتوبة عند الله ولكن هناك أسباب قد تغير الأقدار منها صلة الرحم دق تطيل العمر ، الدعاء يغير الأقدار ،سورة الواقعة تزيد الرزق ، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب والله يفعل ما يشاء .