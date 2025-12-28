قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة وبرودة شديدة .. طقس سيئ يضرب دمياط
اضطرابات واسعة.. الثلوج والجليد يعرقلان حركة القطارات السريعة بين باريس ومرسيليا
فضل سورة الواقعة منتصف الليل .. كنز لا تغفله قبل أذان الفجر
بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اضطرابات واسعة.. الثلوج والجليد يعرقلان حركة القطارات السريعة بين باريس ومرسيليا

اضطرابات في حركة القطارات
اضطرابات في حركة القطارات

اضطرابات واسعة في حركة القطارات السريعة بين باريس ومرسيليا في فرنسا بسبب تساقط الثلوج وتكوّن الجليد.

وشهدت حركة القطارات السريعة في فرنسا، اضطرابات ملحوظة نتيجة تساقط الثلوج وتكوّن الجليد، ولا سيما على خط باريس – مرسيليا، ما تسبب في تأخيرات كبيرة لعدد من رحلات القطارات فائقة السرعة المتجهة نحو جنوب شرق البلاد.


وأفادت صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية أن القطار فائق السرعة بين باريس ومرسيليا لم يكن الوحيد المتأثر بالاضطرابات الجوية، إذ سجلت عدة رحلات أخرى متجهة إلى مدن أفينيون وإيكس-ومرسيليا تأخيرات تراوحت بين 20 دقيقة وساعتين.

ثلوج وجليد على المسار

وأوضحت منصة "جار & كونكسيون" الفرنسية المتخصصة في حجز القطارات أن السبب الرئيس لهذه الاضطرابات يعود إلى تساقط الثلوج وتكوّن الجليد، مما اضطر القطارات إلى خفض سرعتها على المقطع الواقع بين ماكون وفيانج، في إقليم كوت-دور بمنطقة بورغوني–فرانش-كومتيه. ويأتي هذا الإجراء الاحترازي لضمان سلامة الرحلات، وقد انعكس مباشرة على مواعيد الوصول.

تدخل فرق السكك الحديدية وعودة الانسيابية

في مواجهة هذه الظروف الجوية القاسية، تدخلت فرق الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية ميدانياً لإزالة الثلوج والجليد من المسارات وإعادة تأمين حركة القطارات.

وأكدت الشركة أنه بحلول فترة بعد ظهر الخميس عادت حركة القطارات فائقة السرعة إلى طبيعتها بين شمال البلاد وجنوبها، دون تسجيل أي تأخيرات إضافية.

تأثيرات موسمية

تأتي هذه الاضطرابات في إطار موجة برد شتوية تضرب عدة مناطق فرنسية، ما يبرز حساسية شبكة النقل الحديدي تجاه العوامل المناخية، رغم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.

وتحرص السلطات والجهات المشغلة على طمأنة المسافرين بأن السلامة تأتي على رأس الأولويات، حتى إذا استدعى الأمر خفض السرعة أو تأخير بعض الرحلات مؤقتاً.

ودعت السكك الحديدية المسافرين إلى متابعة التحديثات الفورية عبر منصاتها الرسمية قبل التوجه إلى المحطات، لتفادي أي اضطرابات محتملة في برامج السفر، إلى أن تتحسن الأحوال الجوية وتعود الحركة بالكامل إلى طبيعتها.

