سامسونج تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على استراتيجية طرح One UI

أجرت شركة سامسونج، تغييرات جذرية في طريقة تطوير وتوزيع تحديثات واجهتها الشهيرة One UI، ما يبشر بتحسينات كبيرة لمستخدمي أجهزة Galaxy.

وجاء ذلك بعد تأخر ملحوظ في إصدار One UI 7، إلا أن سامسونج نجحت مؤخرا في تقديم One UI 8 بوتيرة أسرع بفضل هذه التعديلات.

تغييران رئيسيان في منهجية سامسونج لتطوير One UI



كشفت سامسونج عن اعتمادها لنموذج تطوير جديد وأكثر كفاءة، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الأجهزة التي تحصل على التحديثات أولا:

1. اعتماد نموذج Google Trunk Stable لتطوير أسرع: فبدلا من النموذج التقليدي المعتمد على فروع متعددة لتطوير كل إصدار جديد من أندرويد، انتقلت جوجل في Android 16 إلى نموذج Trunk Stable، حيث يتم التطوير في قاعدة شيفرة واحدة مستقرة دائما، ويتم إخفاء الميزات الجديدة خلف أعلام ميزات Feature Flags حتى تصبح جاهزة للإطلاق العام.

سامسونج تبنت هذا النموذج في تطوير One UI 8، ما ساهم في تسريع عملية الإطلاق بشكل ملحوظ، ويبدو أن التحديثات القادمة مثل One UI 8.5 وOne UI 9 ستصل للمستخدمين بوتيرة أسرع من المعتاد.

وصرحت سالي هييسون جيونج، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم البحث والتطوير في واجهات سامسونج، بأن الهدف طويل المدى هو مزامنة إصدارات One UI مع جدول إطلاق جوجل لأنظمة أندرويد، ما يعني تقليص الفجوة الزمنية بين تحديثات أندرويد وواجهة سامسونج.

2. هواتف سامسونج القابلة للطي تحصل على التحديثات أولا: تقليديا، كانت هواتف سلسلة Galaxy S تحصل على أولى تحديثات One UI الرئيسية مطلع كل عام، تليها الهواتف القابلة للطي مع نسخة فرعية، ولكن يبدو أن سامسونج قررت قلب المعادلة.

وفقا لتسريب من الحساب المعروف @UniverseIce، ستبدأ سامسونج بطرح التحديثات الرئيسية بالتزامن مع إطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة في منتصف العام، في حين ستحصل أجهزة Galaxy S على تحديثات فرعية في بداية العام.

ورغم أن الشركة لم تؤكد هذه المعلومات رسميا بعد، إلا أنها تتماشى مع خطة سامسونج لمزامنة تحديثاتها مع إصدارات أندرويد من جوجل، خصوصا أن أجهزة الفولد تصدر عادة في نفس توقيت إطلاق نسخة الأندرويد الجديدة.

ما يعنيه ذلك لمستخدمي Galaxy

- تحديثات One UI ستصل أسرع من المعتاد.

- الهواتف القابلة للطي ستكون أول من يحصل على المزايا الجديدة.

- مستخدمو هواتف Galaxy الأخرى سيستفيدون من تسريع عام في وتيرة الإطلاقات.