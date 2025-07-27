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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حصريا.. تسريبات تكشف تصميم رائد سامسونج المقبل Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات حديثة عن تصاميم تخيلية لهاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra، ما يمنح الجمهور لمحة أولية عن الشكل المتوقع للجهاز الرائد المقبل للشركة الكورية الجنوبية.

تسريبات تكشف عن تصميم تخيلي لهاتف Galaxy S26 Ultra المرتقب من سامسونج

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، فأن الصور التي انتشرت مؤخرا عبر الإنترنت لهاتف Galaxy S26 Ultra غير رسمية، لكنها قد تعكس اتجاه التصميم الذي تعتمده سامسونج في هاتفها المقرر إطلاقه عام 2026.

يبدو أن تصميم Galaxy S26 Ultra الجديد يحتفظ بالشكل العام لسلسلة Ultra، إلا أن هناك بعض التغييرات الطفيفة على الجهة الخلفية، حيث تظهر الكاميرات الثلاث – الرئيسية، والواسعة جدا، والتقريب البيرسكوب – ضمن وحدة كاميرات بارزة قليلا وبيضاوية الشكل، وهي تشبه من حيث المظهر ما شاهدناه مؤخرا في هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 وGalaxy S25 Edge.

ونشر المسرب التقني المعروف Ice Universe هذه التصاميم عبر حسابه، وأوضح أنه من غير المؤكد أن يكون هذا هو التصميم النهائي لهاتف Galaxy S26 Ultra، لكنه أشار إلى احتمال كبير بأن يكون قريبا منه. 

ويبدو أن سامسونج قد تتجه لاستخدام هذا التصميم المرتفع قليلا في وحدة الكاميرا لتوفير مساحة لمستشعر رئيسي أكبر وعدسة تيليفوتو محسنة، مع السعي في نفس الوقت لتقليل سمك الجهاز.

أما من ناحية المواصفات المتوقعة، فقد يشهد هاتف Galaxy S26 Ultra ترقية في الكاميرا الرئيسية إلى مستشعر HP2+ الجديد الذي يتميز بحجم أكبر وفتحة عدسة أوسع.

وذلك مع الحفاظ على سعة البطارية عند 5000 مللي أمبير، ولكن مع رفع قدرة الشحن السريع إلى 65 وات. 

ومن المرجح أن يتم تشغيل Galaxy S26 Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2، بينما قد تستخدم سامسونج معالج Exynos 2600 في الطراز الأساسي من السلسلة.

التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، إلا أن هذه التسريبات تمنح نظرة مبدئية مثيرة حول ما قد تقدمه سامسونج في هاتفها الرائد القادم.

صورة سامسونج Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra هاتف S26 Ultra صور Galaxy S26 Ultra تصميم Galaxy S26 Ultra صورة سامسونج Galaxy S26 Ultra

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