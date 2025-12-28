بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة جنوب أسوان

نستعرض قائمة أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وضمت القائمة مصرع شاب يُدعى سيف ع.، 21 سنة، فيما أصيب 8 آخرون هم:

حمدي ع.، 23 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، حمادة أ.، 25 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيمن، عبد العزيز، 26 سنة، شقيق حمادة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، عبد الله أ.، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة

كما أصيب في الحادث: عبد العزيز آ.، 32 سنة، مصاب بكسر في الفخذ الأيسر وغيبوبة

صالح م.، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، عمر ع.، 20 سنة، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس وكدمات، فاطمة م.، 45 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

ونجحت سيارات الإسعاف في نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.