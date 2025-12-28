قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو

تكريم شهداء و أبطال المقاومة
تكريم شهداء و أبطال المقاومة
محمد الغزاوى

كشفت الدكتورة داليا حفني، نجلة الفدائية زينب الكفراوي بطلة المقاومة الشعبية عام 1956 – رحمها الله – عن أسباب تنازلها عن تسلم درع تكريم جامعة بورسعيد.

وأوضحت نجلة فدائية بورسعيد أنها تنازلت عن تسلم الدرع رغم انتهاء مراسم التكريم لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، تكريمًا لوالدة الشهيد عمرو السقا، تقديرًا لتضحية ابن بورسعيد والقوات المسلحة بروحه في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وقالت نجلة الفدائية زينب الكفراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": «لو ماما كانت عايشة كانت هتعمل كده».

وأبدت نجلة فدائية بورسعيد سعادتها بعودة أجواء الاحتفالات التي تربت عليها في إحياء ذكرى النصر عام 1956، والتي شهدت بطولات والدتها.

وتذكرت الدكتورة ليلي حفني تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالدتها مرتين عام 2016، إحداهما بالإسماعيلية خلال مؤتمر الشباب، والأخرى خلال زيارته لبورسعيد.

وأبدت نجلة فدائية بورسعيد سعادتها بمشاركة الجامعة في الاحتفالات هذا العام وحضور وزير التعليم العالي، مما يؤكد أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية.

وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يشهدون احتفالية "جامعة بورسعيد" على هامش عيد النصر

شهد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، احتفالية جامعة بورسعيد الكبرى التي نُظمت بالمركز الثقافي، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي التاسع والستين «عيد النصر»، بحضور معالي اللواء أ.ح محمد عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وقيادات الجامعة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وتضمنت الاحتفالية تدشين شركة «إنجاز»، الذراع الاستثماري لجامعة بورسعيد، في خطوة تعكس تبني الجامعة لمفهوم «الجامعة المنتجة» وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب استعراض عدد من مبادرات الجامعة في مجالات التعليم والصحة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شهد الحفل فقرات فنية وثقافية متنوعة، شملت عروضًا مميزة لفرق من دولة روسيا، وفقرات للطلاب الوافدين، إلى جانب إلقاء الشعر، وعرض كورال لذوي الهمم، نال إشادة وتفاعل الحضور، في رسالة تؤكد دعم الجامعة لمبادئ الدمج المجتمعي ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى تكريم عدد من أسر الشهداء والرموز التعليمية والدينية المؤثرة.

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده جامعة بورسعيد من تطور نوعي في البنية التحتية والبرامج التعليمية والاستثمارية يعكس رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ودعم خطط التنمية الشاملة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للجامعات الإقليمية للقيام بدورها العلمي والتنموي على أكمل وجه.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع جامعة بورسعيد، مؤكدًا أن الجامعة تمثل أحد أعمدة التنمية بالمحافظة، وأن ما تحقق من إنجازات يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، تزامنًا مع احتفالات بورسعيد بعيد النصر، الذي يجسد تاريخًا وطنيًا مشرفًا من التضحية والكرامة.

واختتمت الاحتفالية بتأكيد الحضور على أهمية استمرار هذا النهج التكاملي بين الجامعة والمحافظة، بما يسهم في بناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة بورسعيد كمدينة للعلم والثقافة والنضال الوطني.

بورسعيد جامعة بورسعيد فدائية بورسعيد محافظة بورسعيد

