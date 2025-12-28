قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية

معارك مع المتمردين بشكل مستمر
معارك مع المتمردين بشكل مستمر
محمد على

اتهم الجيش السوداني "الدعم السريع" بقصف بلدة تشادية وقتل جنديين.

وقال بيان الجيش إن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت بلدة الطينة التشادية، التي تخضع لسيطرة الجيش التشادي بالكامل، وتعمل فيها مؤسسات الدولة المدنية والأمنية بانتظام، نافيا تسجيل أي أنشطة عدائية بها.

واتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ"الدأب على استخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ أعمال عدائية عابرة للحدود"، بهدف خلق توترات بين السودان ودول الجوار، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وجر المنطقة إلى الفوضى.

وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان ولا تزال مستمرة حتى الآن.

الجيش السوداني الجيش الجيش التشادي الدعم السريع

