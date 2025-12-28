الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجوال كامل على بلدة "قباطية" جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

كما وقع حادث إطلاق نار في رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت قناة «اي 24 الإسرائيلية» عن الجيش الإسرائيلي أن حادث إطلاق نار وقع في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله، وتم فرض طوق أمني على عدد من القرى الفلسطينية، لكن تبين لاحقًا أنها مجرد حادثة إطلاق نار بهدف الصيد.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «سنواصل سياستنا الهجومية في الضفة الغربية بلا تهاون.. فرضنا طوقًا كاملًا وأغلقنا بلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية».

ويواصل جيش الاحتلال عملية اقتحامه لبلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، عقب عملية عسكرية واسعة.

ونفذت قوات الاحتلال مداهمات عديدة للمنازل، وعاينت منزل منفذ عملية "بيسان" تمهيدًا لهدمه، إلى جانب إلحاق دمار واسع في البنية التحتية داخل البلدة. كما تواصل قواته اقتحام بلدة عناتا شرقي القدس منذ ساعات، حيث أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت.