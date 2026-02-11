قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

وجه الاعلامي خالد الغندور  سؤالا لجماهير  الزمالك  بشأن مواجهة الفريق أمام سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : توقعاتكم لمباراة الزمالك إيه .

ويواجه نادي الزمالك منافسه سموحة اليوم  بالإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على وصافة الدورى، والاقتراب من المنافسة على لقب الدورى.

غيابات الزمالك
ويغيب عن الزمالك كلا من عمرو ناصر وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابة، فيما ابتعد محمود جهاد لعدم اكتمال جاهزيته الفنية،

وقرر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك ابعاد الثنائي محمد عواد وسيف فاروق جعفر عن مباراة سموحة لأسباب فنية.

ويدخل فريق سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السويس وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، بينما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

الغندور الزمالك سموحة الزمالك و سموحه

