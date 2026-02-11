تعرف على دكة بدلاء بيراميدز ضد إنبي في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 12 من بطولة الدوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - حامد حمدان - أحمد توفيق - إيفرتون داسيلفا - يوسف أوباما - مصطفى زيكو - عودة فاخوري - فيستون ماييلي - دودو الجباس

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر

خط الهجوم: مروان حمدي