برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السوداني: حرصنا على تجنيب العراق الحرب .. ونعمل على استئناف الحوار الأميركي الإيراني

القسم الخارجي

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، عن مساع عراقية جارية لترتيب مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تعقد في العاصمة بغداد، في إطار جهود العراق لخفض التوترات في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع.

وقال السوداني، في حوار متلفز مع قناة “الميادين” اللبنانية، إن الحكومة العراقية تقوم بـ“مسعى مهم لترتيب لقاء ثنائي بين طهران وواشنطن في بغداد لاستئناف الحوار بين الطرفين”، مشيراً إلى أن بغداد عرضت على المبعوث الأميركي توم براك استثمار علاقتها الجيدة مع إيران من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الطرفين الأميركي والإيراني لا يرفضان مبدأ استئناف الحوار، لكن لكل منهما محدداته الخاصة”، مؤكداً في الوقت ذاته حرص العراق على تجنيب أراضيه أي تداعيات عسكرية، وعدم إعطاء إسرائيل مبرراً لتوسيع ساحة الصراع في المنطقة.

وفي سياق متصل، شدد السوداني على موقف العراق الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكداً وجود “نشاط مهم” وتنسيق مستمر مع الجانب السوري في مجال مكافحة المخدرات، بما يخدم أمن البلدين واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة، لا سيما بعد تعثر المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي كانت قد شهدت خمس جولات سابقة. ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة أثرت على مسار الحوار، مؤكداً أهمية الدور العراقي كجسر تواصل وحوار بين الأطراف المختلفة.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الولايات المتحدة وإيران بغداد العراق الحكومة العراقية إسرائيل

