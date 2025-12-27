السوداني: حرصنا على تجنيب العراق الحرب .. ونعمل على استئناف الحوار الأميركي الإيراني

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، عن مساع عراقية جارية لترتيب مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تعقد في العاصمة بغداد، في إطار جهود العراق لخفض التوترات في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع.

وقال السوداني، في حوار متلفز مع قناة “الميادين” اللبنانية، إن الحكومة العراقية تقوم بـ“مسعى مهم لترتيب لقاء ثنائي بين طهران وواشنطن في بغداد لاستئناف الحوار بين الطرفين”، مشيراً إلى أن بغداد عرضت على المبعوث الأميركي توم براك استثمار علاقتها الجيدة مع إيران من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الطرفين الأميركي والإيراني لا يرفضان مبدأ استئناف الحوار، لكن لكل منهما محدداته الخاصة”، مؤكداً في الوقت ذاته حرص العراق على تجنيب أراضيه أي تداعيات عسكرية، وعدم إعطاء إسرائيل مبرراً لتوسيع ساحة الصراع في المنطقة.

وفي سياق متصل، شدد السوداني على موقف العراق الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكداً وجود “نشاط مهم” وتنسيق مستمر مع الجانب السوري في مجال مكافحة المخدرات، بما يخدم أمن البلدين واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة، لا سيما بعد تعثر المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي كانت قد شهدت خمس جولات سابقة. ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة أثرت على مسار الحوار، مؤكداً أهمية الدور العراقي كجسر تواصل وحوار بين الأطراف المختلفة.