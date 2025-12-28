ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال: ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.

وقال علي جمعة، في معرض إجابته عن سؤال: “ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟”، إنه عندما ينزل بالمؤمن البلاء؛ يحتاج إلى أن يرجع إلى الله ليعرف حكمة البلاء‏، ويعرف كيف يتعامل معه عندما ينزل‏،‏ وما البرنامج الذي يسير عليه حتى يخفف عنه المصيبة وتنزل السكينة على قلبه ويتمتع بنور الصبر‏.

واستشهد علي جمعة، بقول الله- تعالى‏-: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ‏)‏.

البلاء والابتلاء

وأشار إلى أنه يؤخذ من هذا أن نزول البلاء؛ امتحان، وأن هذه المِحَن، معها مِنَح ربانية من الجزاء الوفير والغفران التام‏، ومن هذه المحن، الموت، والموت سنة من سنن الله في كونه، ولكنه مع ذلك، ليس فناء، بل هو انتقال من دار إلى دار،‏ من دار الدنيا إلى الآخرة‏، ومن دار العمل إلى دار الجزاء‏، ومن دار الفناء إلى دار البقاء‏، ولذلك، وبهذا الفهم، كان أبو ذر الغفاري- رضي الله تعالى عنه‏- لا يعيش لديه ولد‏، فسُئل في ذلك، فقال‏:‏ "الحمد لله الذي يأخذهم مني في دار الفناء؛ ليدخرهم لي في دار البقاء"‏، يقول- تعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ‏),‏ وقال تعالى‏: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ *‏ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ)‏.

كما استشهد علي جمعة، بما أخرجه الترمذي‏: (‏إن عظم الجزاء مع عظم البلاء‏,‏ وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم‏,‏ فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط‏)‏ وقال‏:‏ (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن‏,‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له) ‏(‏مسلم‏).

وقال فيما أخرجه الترمذي‏:‏ (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة‏),‏ وقال‏:‏ (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته‏:‏ قبضتم ولد عبدي‏,‏ فيقولون‏:‏ نعم‏,‏ فيقول قبضتم ثمرة فؤاده‏,‏ فيقولون‏:‏ نعم‏,‏ فيقول‏:‏ ماذا قال عبدي؟‏‏؛ فيقولون‏:‏ حمدك واسترجع‏,‏ فيقول الله‏:‏ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) ‏[الترمذي].

فالروح باقية لا تفنى ولذلك عند رحيل الأحبة نستمر في عمارة الدنيا، ونزيد من العمل الصالح ونهب ثواب أعمالنا إلى من رحل صغيراً كان أو كبيراً‏,‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي:‏ إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال‏:‏ نعم. ‏[‏مسلم‏].‏

وعندما مات أبو وكيع بن الجراح خرج في يوم وفاته في درسه اليومي وزاد أربعين حديثاً عما كان يحدث به كل يوم‏.

وبعد ما دفن أبو يوسف ــ صاحب أبي حنيفة ــ ابنه‏,‏ حضر مجلس أبي حنيفة بعد الدفن ليتعلم حتى يتجاوز الأحزان‏.‏ فالمصيبة تعلمنا حقيقة الدنيا وأنها فانية وأنها متاعٌ قليل‏,‏ قال تعالى‏: (مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا).

ولنا في سيدنا رسول الله أسوة حسنة حيث مات أبناؤه وأحباؤه في حياته ،حتى قال عندما مات إبراهيم‏ :‏ « تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ ».[مسلم] ، ومات حمزة وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم وكانوا أحب الناس إليه فعلمنا كما علمنا القرآن‏: (‏إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏) و"راجعون" تبين أن الموطن الأصلي للروح هو عند الله فمن هناك أتت تفضلاً ومنة‏,‏ وإليه عادت حكمةً وفضلا‏.

وأوضح «جمعة»، أن الأعمال الأربعة التي ينبغي علينا الحرص عليها عند نزول البلاء هي: الذكر والشكر والصلاة والصبر.