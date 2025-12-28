قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو
الجيش الإيراني يؤكد استعداده لأي حرب جديدة مع إسرائيل
غرامات بالملايين والسجن المُشدّد .. عقوبة تهريب المنتجات المحظور تصديرها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

علا محمد

انتقد الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت أداء لاعبي فريق النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب خالد طلعت: «ظاهرة غريبة جدًا في الموسم الحالي.. معظم الأهداف التي تُسجل في مرمى الأهلي يحرزها لاعبو الأهلي السابقون».

وأضاف "طلعت":

«حسام حسن سجل لمودرن سبورت

محمد فخري سجل لفاركو

محمد حمدي زكي سجل لحرس الحدود

فادي فريد سجل للاتحاد السكندري

مصطفى فوزي سجل هدفين للمصرية للاتصالات».

واستقر ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على رحيل ثلاثي الفريق بعد الخروج المفاجئ أمام المصرية للاتصالات في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن ييس توروب استقر على رحيل مصطفى العش وأشرف داري وجراديشار خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وخسر الفريق الأحمر أمام المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح المنافس في تسجيل هدف التعادل، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الإضافي، وكان الهدفان من توقيع اللاعب البديل مصطفى فوزي. كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

