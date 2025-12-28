ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

انتقد الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت أداء لاعبي فريق النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب خالد طلعت: «ظاهرة غريبة جدًا في الموسم الحالي.. معظم الأهداف التي تُسجل في مرمى الأهلي يحرزها لاعبو الأهلي السابقون».

وأضاف "طلعت":

«حسام حسن سجل لمودرن سبورت

محمد فخري سجل لفاركو

محمد حمدي زكي سجل لحرس الحدود

فادي فريد سجل للاتحاد السكندري

مصطفى فوزي سجل هدفين للمصرية للاتصالات».

واستقر ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على رحيل ثلاثي الفريق بعد الخروج المفاجئ أمام المصرية للاتصالات في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن ييس توروب استقر على رحيل مصطفى العش وأشرف داري وجراديشار خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وخسر الفريق الأحمر أمام المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح المنافس في تسجيل هدف التعادل، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الإضافي، وكان الهدفان من توقيع اللاعب البديل مصطفى فوزي. كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.