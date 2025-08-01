سامسونج تخطط لتغيير كبير في سلسلة Galaxy S.. إليكم المفاجأة

تستعد شركة سامسونج لإحداث تحول ملحوظ في سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S خلال العام المقبل، ويبدو أن أكبر مفاجأة قد تكون في اسم الطراز الأساسي من السلسلة.

بحسب تسريب جديد رصده موقع SammyPolice، ضمن قاعدة بيانات GSMA، فإن طراز سامسونج الذي كان متوقعا أن يحمل اسم Galaxy S26 ورقم الطراز SM-S942 بات يدرج رسميا باسم Galaxy S26 Pro، في إشارة واضحة إلى إعادة تسمية محتملة قبيل الإطلاق المرتقب في يناير 2026.

هل يحل Galaxy S26 Pro مكان الطراز الأساسي؟



هذا التغيير لا يبدو مجرد تعديل شكلي في الاسم، فقد أشارت تسريبات سابقة لنظام التشغيل أيضا إلى وجود نموذج باسم S26 Pro، ما يعزز من احتمالية أن هذه ليست مجرد خطأ أو اسم مؤقت.

التشكيلة الجديدة حسب المعطيات الحالية ستتألف من طراز

Galaxy S26 Pro و S26 Edgeو S26 Ultra، لكن اللافت هو غياب الطرازين المعتادين S26 وS26 Plus، ما قد يشير إلى إلغاءهما أو دمجهما ضمن إصدار Pro.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فقد تكون سامسونج بصدد إعادة تموضع لهاتفها الأساسي ضمن الفئة الرائدة، في محاولة لمنافسة طرازات مثل iPhone 17 Pro أو Pixel 10 Pro، سواء من حيث الاسم أو المواصفات.

لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان لقب Pro سيعني فعليا تحسينات تقنية حقيقية، كـ زيادة حجم البطارية، أو شاشة أفضل، أو كاميرات مطورة، أم أنه مجرد توجه تسويقي لإضفاء طابع أكثر فخامة على الهاتف.

في العادة، يركز إصدار Edge من سامسونج على التصميم والانحناءات، بينما يأتي إصدار Ultra بأقوى المواصفات الممكنة، وإذا لم تعد هناك نسخة Plus، فربما يأخذ Pro مكانها في ترتيب الهواتف.

Galaxy S

ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

إذا اعتمدت سامسونج بالفعل هذا التغيير، فمن المحتمل أن تشهد هواتف Galaxy S26 القادمة تركيزا أكبر على تقديم تجربة راقية حتى في الطراز الأساسي، ما قد ينعكس في شكل زيادة بالسعر المبدئي، مقابل مزايا أكثر للمستخدم.

ستتضح المزيد من التفاصيل الرسمية مع اقتراب موعد الإطلاق مطلع عام 2026، لكن من الواضح أن سامسونج تستعد لإعادة رسم ملامح سلسلتها الأشهر.