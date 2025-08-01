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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تقترب من إطلاق جهازها اللوحي الاقتصادي Galaxy Tab S10 Lite

تابلت سامسونج
تابلت سامسونج
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج للكشف عن ثلاثة أجهزة لوحية جديدة ضمن سلسلة Galaxy Tab، تشمل الطرازين الرائدين Galaxy Tab S11 وGalaxy Tab S11 Ultra، بالإضافة إلى الإصدار الاقتصادي Galaxy Tab S10 Lite، والذي تم رصده مؤخرا ضمن قاعدة بيانات هيئة Bluetooth SIG، ما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

ووفقا للتسريبات، من المتوقع أن يتم الكشف عن Galaxy Tab S10 Lite في شهر أغسطس المقبل، خاصة بعد حصوله أيضا على موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، ما يعزز احتمالية الإطلاق القريب.

وتم إدراج الجهاز اللوحي تحت رمزي الطراز SM-X406B النسخة العالمية وSM-X406N النسخة الكورية، وهما دليلان إضافيان على قرب طرح الجهاز في الأسواق.

مواصفات Galaxy Tab S10 Lite

بحسب البيانات المسربة، يأتي Galaxy Tab S10 Lite مزودا بمعالج Exynos 1380 من سامسونج، والمستخدم سابقا في جهاز Galaxy Tab S9 FE عام 2023، ويقترن هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ويحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، كما سيدعم قلم S Pen ولوحة مفاتيح خارجية، ما يمنحه قدرة استخدام متعددة تناسب فئات مختلفة من المستخدمين، خصوصا الطلبة والمستخدمين المحترفين بميزانية محدودة.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 من سامسونج، مما يوفر تجربة استخدام حديثة ومتكاملة.

ويتوفر Galaxy Tab S10 Lite بثلاثة ألوان هي الرمادي، الفضي، والأحمر المرجاني، مما يمنحه طابعا شبابيا وعصريا.

مقارنة بالطرز الأعلى


من جهة أخرى، تخطط سامسونج لإعادة ترتيب تشكيلتها من الأجهزة اللوحية، حيث يتوقع أن يتوفر Galaxy Tab S11 بذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت عبر جميع النسخ، وسعات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 512 جيجابايت. 

في المقابل، يأتي Galaxy Tab S11 Ultra بنفس سعة الذاكرة العشوائية، لكنه سيطرح فقط بسعتي تخزين 256 و512 جيجابايت، بدون نسخة 1 تيرابايت حتى الآن.

ويتوفر الطرازان بالألوان التقليدية: الرمادي والفضي، دون ألوان أكثر جرأة كما هو الحال في الطراز Lite.


من المتوقع أن يتم الكشف عن Galaxy Tab S10 Lite بالتزامن مع أجهزة Galaxy Tab S11، ما قد يربك بعض المستهلكين من حيث التسمية والتصنيف، إلا أن سامسونج تهدف من ذلك إلى تغطية مختلف شرائح السوق، من المستخدم العادي إلى المحترف.

سامسونج Galaxy Tab S10 Lite سلسلة Galaxy Tab مواصفات Galaxy Tab S10 Lite

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