إمكانياتها وسعرها.. طرح شاشة ألعاب جديدة من سامسونج

أصدرت شركة سامسونج شاشة ألعاب جديدة وهي شاشة Odyssey G7 G75F. وهي مُدرجة حاليًا على موقع الشركة الإلكتروني ، بسعر حوالي 1,038 دولارًا أمريكيًا ولم يُعلن عن موعد إطلاقها عالميًا حتى الآن.

سامسونج أوديسي G7 G75F



تأتي شاشة ألعاب Odyssey G75F بمقاس 37 بوصة بانحناء 1000R ودقة 4K UHD (3840 × 2160).

تتميز الشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية (GtG) وتتميز بنسبة تباين ثابتة تبلغ 3000:1.

أما عن درجة الوضوح فتغطي الشاشة 99% من مساحة ألوان sRGB و90% من DCI-P3. تدعم الشاشة ما يصل إلى 1.07 مليار لون وتبلغ ذروة سطوع الشاشة 350 شمعة/متر مربع، بحد أدنى 280 شمعة/متر مربع. زوايا الرؤية 178 درجة أفقيًا ورأسيًا.

تدعم شاشة ألعاب Odyssey G75F ميزات مثل صورة داخل صورة، وعرض الألعاب على نطاق واسع

تتضمن الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium Pro لتجربة لعب سلسة وتتميز الشاشة بميزة Auto Source Switch لتسريع تبديل المدخلات و لتوفير الراحة أثناء جلسات اللعب الطويلة..

ميزات شاشة Odyssey G75F

على الجانب الآخر تأتي شاشة Odyssey G75F بحامل قابل للتعديل حتى ١٢٠ مم، ويدعم الإمالة (من -٥ إلى ٢٠ درجة) والدوران (من -٢٠ إلى ٢٠ درجة).

وتعد الشاشة قابلة للتركيب على حامل VESA (١٠٠ × ١٠٠). الشاشة غير مزودة بمكبرات صوت مدمجة.

تشمل المنافذ منفذي HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-B للأعلى، ومنفذي USB-A 3.2 الجيل الأول للأسفل، ومقبس سماعة رأس.

تزن الشاشة 11.2 كجم مع الحامل و7.2 كجم بدونه. أبعادها مع الحامل 816 × 674.4 × 303.8 مم. تأتي مع كابل طاقة بطول 1.5 متر، وكابل DisplayPort، وكابل USB 3.0.