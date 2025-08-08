سامسونج تطلق Galaxy A17 5G بمواصفات مذهلة

أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A17 5G، وذلك بعد موجة من التسريبات التي كشفت كل تفاصيله تقريبا.

الغريب في الأمر أن سامسونج لم تقم بأي حملة ترويجية أو مؤتمر صحفي، بل اكتفت بإدراج الهاتف بهدوء على موقعها الرسمي في إيرلندا، وهي الدولة الوحيدة التي يتوفر فيها Galaxy A17 5G حاليا.

أدرجت سامسونج هاتف Galaxy A17 5G، بسعر يبلغ 239 يورو، لكن الشركة لم توضح في الصفحة الرسمية نوع أو سعة الذاكرة والتخزين المتاحة مقابل هذا السعر، كما لم تعرض خيارات إضافية من المواصفات، رغم توفره بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والرمادي.

هاتف Galaxy A17 5G

مواصفات هاتف Galaxy A17 5G

يتميز هاتف Galaxy A17 5G بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ما يجعله مناسبا لتجربة مشاهدة وتصفح سلسة.

ومن حيث الأداء، يعمل الجهاز بمعالج سامسونج Exynos 1330، ويتوقع أن يأتي بخيارات تصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام و256 جيجابايت من التخزين.

يحتوي هاتف Galaxy A17 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وهي مناسبة للاستخدام الطويل دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.

على صعيد الكاميرات، يتمتع هاتف Galaxy A17 5G بنظام تصوير خلفي ثلاثي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وكاميرا واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54، كما يأتي مزودا باتصال 5G لشريحتين، ويدعم شبكة Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.3، والاتصال قريب NFC، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.

رغم الإطلاق الصامت، فإن Galaxy A17 5G يبدو خيارا قويا للفئة المتوسطة، خاصة لعشاق الشاشات الكبيرة والأداء المستقر، ومن المتوقع أن يتوفر في دول أخرى قريبا.