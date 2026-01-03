مصطفى بكري: هناك شخصيات لازم تروَّح بيتها.. جميع الشكاوى تصل للقيادة السياسية.. ورصد تمويلات إسرائيلية للإخوان | فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
تحقيقات وملفات

مصطفى بكري: هناك شخصيات لازم تروَّح بيتها.. جميع الشكاوى تصل للقيادة السياسية.. ورصد تمويلات إسرائيلية للإخوان | فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد شحتة

أبرز تصريحات الإعلامي مصطفى بكري:
استقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
هناك شخصيات ضد التطور ولازم تروَّح بيتها
المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين
الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان


قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس النواب الجديد سيحمل على عاتقه مسئوليات كبيرة، وعليه أن يستجيب للمواطنين وحل مشكلاتهم.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن العُرف السياسي يقضي بتقدم الحكومة باستقالتها مع بدء كل مجلس نيابي جديد.

وطالب بكري رئيس مجلس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح التصريحات الخاصة بخفض الديون إلى مستويات تعود لما قبل 50 عامًا، مشددًا على ضرورة التدرج في معالجة ملف قانون الإيجار القديم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وأكد مصطفى بكري، على وجود ثقة كبيرة لدى المواطنين في أن تشهد الفترة المقبلة حالة من التفاؤل، معتبرًا أن هذا النهج هو امتداد لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة إفساح المجال لأصحاب الكفاءة والعمل الحقيقي، لأن مصر دولة ذات تاريخ عريق وقدمت الحضارة للعالم.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك أمور كارثية في قانون الإيجار القديم، ويجب أن نراعي حاجة الناس؛ حتى تُصدر المحكمة الدستورية رأيها.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هناك بيوت في الأرياف أقل من 200 متر، وأغلب الناس تتحصل على معاش تكافل وكرامة، وناس غلابة مالهومش علاقة برأس المال.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة أحوال الناس في الأرياف بسبب قانون الإيجار القديم، وإعادة النظر في التقديرات الجزافية، فهناك أمور كثيرة تتم بشكل خاطئ.

وأوضح أن الفترة المقبلة يجب أن تُفتح فيها صفحة جديدة، منوها بأن هذا هو نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير المستمر، ولكن هناك شخصيات ضد التطور، والناس دي لازم تروَّح، دول بيكرَّهوا الناس في النظام.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين الذين صبروا وتحملوا أعباء السنوات الماضية دعمًا للمشروع التنموي والنهضوي وإعادة بناء الدولة

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن مصر مؤهلة لأن تكون رقمًا مهمًا ومؤثرًا، موضحًا أن تحقيق الاستقرار الوطني والاجتماعي يتطلب وضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مع التأكيد على أن الشعب المصري شعب حضاري يمتلك تاريخًا عريقًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه.

وذكر مصطفى بكري، أنه في حال وجود أخطاء خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، فقد تم رصدها ومناقشتها، لافتًا إلى أنه تواصل مع أحد المسئولين الكبار الذي أكد أن ما تم طرحه من ملاحظات وشكاوى وصل إلى القيادة السياسية، وكانت هناك استجابة سريعة من الجهات المعنية، ما يعكس وعي الدولة بخطورة المرحلة وحساسية المشهد.

وأكد مصطفى بكري أنه لا يمكن لأي طرف أن يزايد على الدور الوطني لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس يتولاها شخصية قضائية رفيعة المستوى، إلا أن هناك بعض الأطراف التي تسعى إلى إرباك المشهد العام ومحاولة خلق حالة من الفوضى داخل البلاد.

وأشار إلى أن نظام القائمة المطلقة دستوري، لكنه لم يستبعد إمكانية تطبيق أنظمة انتخابية مختلفة مستقبلًا، مثل تخصيص دائرة انتخابية لكل محافظة، مؤكدًا أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل السياسي.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن القناة 14 العبرية نشرت نشرت تحقيقات كشفت فيها تورط جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل، في واحدة من أخطر القضايا التي تفضح ازدواجية المعايير داخل تل أبيب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأقنعة التي حاولت إسرائيل إخفاؤها بدأت تتساقط وتتضح الحقائق.

وتساءل مصطفى بكري: «كيف لجهاز أمني يرفع شعار محاربة التطرف أن يتورط في دعم جماعة وُصفت بالإرهابية؟».

وأوضح أن التحقيقات تشير إلى أن هذا الأمر ليس خطأ إداريًا أو تجاوزًا فرديًا، بل سياسة ممنهجة، خاصة بعد أن أصبح بقاء الائتلاف الحاكم مرهونًا برضا حزب رعام ورئيسه منصور عباس، الذراع السياسية لإخوان إسرائيل.

