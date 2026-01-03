هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن :"موضوع حبس رمضان صبحي لم أتوقف أمامه ولكن توقفت أمام سبب المشكلة أن رمضان صبحي كان يريد شهادة عالية من أجل التقديم في مدرسة انترناشيونال".

المدارس الكبيرة لا تقبل طلاب أبائهم لا يحملوا شهادات عالية

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن المدارس الكبيرة لا تقبل طلاب أبائهم لا يحملوا شهادات عالية، ولماذا هذا الأمر وليه العنصرية دي، وربنا ادني وعايز عيالي تبقي أحسن تقفلوا الباب في وشي.

وتابع عمرو أديب، أن :"ليه هذا الأمر وأقول لوزير التربية والتعليم أنه هذا الأمر عنصرية وانا لا احصل على تعليم جيد وابنائي أيضا، وعملوا الناس سواسية كأسنان المشط".