3 أيام.. سامو زين يكشف عن أسرع زيجة في حياته

حل الفنان سامو زين، ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في حلقة جاءت بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2026.

وخلال الحلقة، تحدث سامو زين، عن أسرع زيجة في حياته والتي استمرت 3 أيام، خلال فترة دراسته بالجامعة، فقال: «كنت صغير لسه، وكنت في الجامعة في لندن وكنت باخد قراري سريع وعندي فرط حركة .. الجوازة دي استمرت ثلاثة ايام برضو».

وحول الانفصال، قال سامو زين: «أنا من النوع المتفاهم جدا، بحب التفاهم، بحب حتى الانفصال يكون بطريقة جميلة، زي البدايات.. ما بوصلش لمرحلة انه يكون فيه انفجار أو مشاكل.. عشان كده بتلاقي حتى لو انفصلت علاقتي بتبقى جميلة مع الشخص اللي كنت مرتبط بيه».

أغاني سامو زين

في أكتوبر الماضي، طرح النجم سامو زين فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وهى الآن على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات قصى باسل، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتأتي أغنية "I love you moot" بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم الذى طرحه سامو بعنوان "باب وخبط"، وضم 4 أغنيات متنوعة، كانت الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان "مايتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي محمود صبري، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقي محمود صبري، والرابعة بعنوان "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلي الخواجه، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.