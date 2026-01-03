طرح البوستر الرسمي لفيلم مؤلف ومخرج وحرامي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» للفنان أحمد فتحي والفنانة مي كساب، البوستر الرسمي للفيلم المرتقب عرضه مع موسم اجازة نصف العام.

وتصدر بطلي العمل «أحمد فتحي ومي كساب» البوستر الرسمي للفيلم، معلنة عن طرحه في السينمات بداية من 14 يناير الجاري.

أعمال أحمد فتحي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فتحي هو مسلسل “جودر 2”، والذي أذيع خلال شهر رمضان الماضي.

يعيد مسلسل جودر المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لا سيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال، والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.