مصمم الألعاب النارية باحتفالية العاصمة برأس السنة: 200 شخصا شاركوا فى التنظيم
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا
ميلان يهزم كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

طرح البوستر الرسمي لفيلم مؤلف ومخرج وحرامي

بوستر فيلم مؤلف ومخرج وحرامي
سعيد فراج

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» للفنان أحمد فتحي والفنانة مي كساب، البوستر الرسمي للفيلم المرتقب عرضه مع موسم اجازة نصف العام. 

وتصدر بطلي العمل «أحمد فتحي ومي كساب» البوستر الرسمي للفيلم، معلنة عن طرحه في السينمات بداية من 14 يناير الجاري. 

أعمال أحمد فتحي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فتحي هو مسلسل “جودر 2”، والذي أذيع خلال شهر رمضان الماضي.

يعيد مسلسل جودر المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لا سيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال، والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أحمد فتحي أعمال أحمد فتحي فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

