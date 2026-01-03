قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
سيد معوض يفتح النار على إدارة التعاقدات في نادي الزمالك .. ماذا قال؟

شنّ سيد معوض، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا لاذعًا على إدارة التعاقدات في نادي الزمالك، على خلفية الأزمات المتكررة التي يعاني منها الفريق، خاصة ما يتعلق بتأخر صرف مستحقات اللاعبين الحاليين والسابقين، وهو ما تسبب في أزمات قانونية وإدارية متلاحقة داخل القلعة البيضاء.

تصريحات نارية عبر “إم بي سي مصر 2”

وخلال ظهوره الإعلامي عبر قناة “إم بي سي مصر 2”، عبّر معوض عن استيائه الشديد من طريقة إبرام الصفقات في الزمالك، مؤكدًا أن ما يحدث يثير علامات استفهام كبيرة حول كفاءة المسؤولين عن هذا الملف. وقال ساخرًا: “أتمنى الجلوس مع المسؤول عن التعاقدات في الزمالك لمعرفة ماذا يتعاطى بسبب إبرام هذه الصفقات”، في إشارة واضحة إلى سوء التخطيط والعشوائية.

أمثلة على أزمات مستمرة

وأشار سيد معوض إلى وجود لاعبين رحلوا عن الزمالك، لكن لا تزال مستحقاتهم المالية قائمة على النادي، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الخزينة. واستشهد بحالة زياد كمال، الذي عاد إلى إنبي، ومع ذلك لا تزال مستحقاته متداولة، إضافة إلى عبد الحميد معالي الذي انتقل إلى فريقه الجديد بينما يتحمل الزمالك جزءًا من أمواله.

عقود ضد مصلحة النادي

وأكد معوض أن العقود التي تم توقيعها خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، سواء مع لاعبين مصريين أو أجانب، تعاني من أخطاء جسيمة. وأضاف أن هذه العقود تحتوي على بنود تُحمّل النادي أعباء مالية ضخمة دون الاستفادة الفنية المطلوبة، لدرجة تجعلك تشعر – على حد وصفه – بأنها أُبرمت ضد مصلحة الزمالك.

دعوة للمراجعة والمحاسبة

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لملف التعاقدات في الزمالك، ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي تسببت في هذه الأزمات، مشددًا على أن استمرار هذا النهج سيُبقي النادي في دائرة المشكلات، بعيدًا عن الاستقرار والمنافسة الحقيقية على البطولات


 

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

