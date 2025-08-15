شاومي تكشف قريبا عن HyperOS 3.. تعرف على المزايا وموعد الإطلاق والأجهزة المؤهلة

تعمل شركة شاومي على إطلاق التحديث الرئيسي الجديد HyperOS 3، الذي من المتوقع أن يأتي بعدد كبير من التحسينات، وميزات جديدة، وتعديلات على واجهة المستخدم، بالإضافة إلى أداء أكثر سلاسة واستجابة محسنة.
وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعتمد تحديث شاومي الجديد على نظام أندرويد 16، الذي أطلقته جوجل في يونيو الماضي، أي قبل موعده المعتاد بعدة أشهر، هذا الإطلاق المبكر من جوجل يعني على الأرجح أن شاومي ستتمكن أيضا من طرح HyperOS 3 في وقت أبكر من المعتاد.
موعد إصدار HyperOS 3
حتى الآن، لم تعلن شاومي رسميا عن موعد إصدار HyperOS 3. لكن وفقا لتقارير حديثة، فقد أوقفت الشركة تطوير HyperOS 2 وبدأت بالفعل العمل على النسخة الجديدة.
وبحسب المسرب التقني الصيني المعروف Digital Chat Station، من المتوقع أن تبدأ اختبارات النسخة التجريبية من HyperOS 3 خلال شهر أغسطس الحالي، وبما أن المرحلة التجريبية عادة ما تستغرق بضعة أسابيع، فإن الإصدار النهائي والثابت قد يصل للمستخدمين بحلول أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، مع التأكيد أن هذا مجرد تقدير مبدئي في انتظار الإعلان الرسمي.
الأجهزة المتوقعة حصولها على HyperOS 3
رغم أن شاومي لم تعلن بعد عن قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على التحديث، إلا أن التوقعات تستند إلى سياسة التحديثات المعتمدة من الشركة، وتشير التقديرات إلى أن معظم الأجهزة الحديثة من شاومي، ريدمي، وبوكو، ستكون على رأس القائمة، وتشمل:
أجهزة شاومي
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15S Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Civi
Xiaomi 14T
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 5G
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12 Lite NE
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi Pad 7
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 6S Pro
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi MIX Flip 2
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi MIX Fold 4
Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi MIX Fold 2
أجهزة ريدمي
Redmi Note 14 (4G/5G)
Redmi Note 14 Pro (4G/5G)
Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)
Redmi Note 13 (4G/5G)
Redmi Note 13 Pro (4G/5G)
Redmi Note 13 Pro+
Redmi Note 13R
Redmi Note 13R Pro
Redmi Note 12 4G
Redmi Note 12 4G (NFC)
Redmi Note 12S
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12T Pro
Redmi 15
Redmi 15 4G
Redmi 15C
Redmi 15C 4G
Redmi 14C
Redmi 14C 5G
Redmi 13
Redmi 13C
Redmi 12
Redmi A5 4G
Redmi A4 5G
Redmi A3 Pro
Redmi K80
Redmi K80 Pro
Redmi K70
Redmi K70 Pro
Redmi K70 Ultra
Redmi K70E
Redmi K60
Redmi K60 Pro
Redmi K60 Ultra
Redmi K60E
Redmi K50 Ultra
Redmi Turbo 4
Redmi Turbo 3
Redmi K Pad
Redmi Pad SE
Redmi Pad Pro
Redmi Pad SE 8.7
Redmi Pad Pro 5G
أجهزة بوكو
Poco F7
Poco F7 Pro
Poco F7 Ultra
Poco F6
Poco F6 Pro
Poco F5
Poco F5 Pro
Poco X7
Poco X7 Pro
Poco X7 Pro (Iron Man edition)
Poco X6 5G
Poco X6 Pro 5G
Poco M7
Poco M7 4G
Poco M7 Plus
Poco M7 Pro 5G
Poco M6 Pro (4G/5G)
Poco M6 (4G/5G)
Poco C75
Poco C75 4G
Poco C65
ما الجديد في HyperOS 3 وأندرويد 16؟
لم تكشف شاومي بعد عن جميع تفاصيل HyperOS 3، لكن التسريبات تشير إلى أن النظام سيأتي بواجهة أكثر سلاسة، وتحسينات في الانتقالات، وزيادة في سرعة واستقرار النظام ككل.
وسيتضمن التحديث عددا من الميزات الجديدة، إلى جانب تحسينات في إدارة الموارد، مما يعزز الأداء الكلي ويطيل عمر البطارية.
من ناحية أخرى، فإن الميزات الجديدة في أندرويد 16 ستندمج ضمن HyperOS 3، ومن أبرزها:
- وضع الحماية المتقدمة Advanced Protection Mode، الذي يقدم مجموعة من خصائص الأمان الإضافية.
- ميزة التحديثات الحية Live Updates، التي تسمح بعرض التحديثات من التطبيقات مباشرة على شاشة القفل أو في الإشعارات.
- تحسينات على إدارة الإشعارات، من خلال تجميعها بشكل أكثر ذكاء وسهولة.