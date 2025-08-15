شاومي تكشف قريبا عن HyperOS 3.. تعرف على المزايا وموعد الإطلاق والأجهزة المؤهلة

تعمل شركة شاومي على إطلاق التحديث الرئيسي الجديد HyperOS 3، الذي من المتوقع أن يأتي بعدد كبير من التحسينات، وميزات جديدة، وتعديلات على واجهة المستخدم، بالإضافة إلى أداء أكثر سلاسة واستجابة محسنة.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعتمد تحديث شاومي الجديد على نظام أندرويد 16، الذي أطلقته جوجل في يونيو الماضي، أي قبل موعده المعتاد بعدة أشهر، هذا الإطلاق المبكر من جوجل يعني على الأرجح أن شاومي ستتمكن أيضا من طرح HyperOS 3 في وقت أبكر من المعتاد.

موعد إصدار HyperOS 3

حتى الآن، لم تعلن شاومي رسميا عن موعد إصدار HyperOS 3. لكن وفقا لتقارير حديثة، فقد أوقفت الشركة تطوير HyperOS 2 وبدأت بالفعل العمل على النسخة الجديدة.



وبحسب المسرب التقني الصيني المعروف Digital Chat Station، من المتوقع أن تبدأ اختبارات النسخة التجريبية من HyperOS 3 خلال شهر أغسطس الحالي، وبما أن المرحلة التجريبية عادة ما تستغرق بضعة أسابيع، فإن الإصدار النهائي والثابت قد يصل للمستخدمين بحلول أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، مع التأكيد أن هذا مجرد تقدير مبدئي في انتظار الإعلان الرسمي.

HyperOS 3

الأجهزة المتوقعة حصولها على HyperOS 3

رغم أن شاومي لم تعلن بعد عن قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على التحديث، إلا أن التوقعات تستند إلى سياسة التحديثات المعتمدة من الشركة، وتشير التقديرات إلى أن معظم الأجهزة الحديثة من شاومي، ريدمي، وبوكو، ستكون على رأس القائمة، وتشمل:



أجهزة شاومي

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro (Dimensity)

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

أجهزة ريدمي

Redmi Note 14 (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)

Redmi Note 13 (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G (NFC)

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C

Redmi 15C 4G

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi A5 4G

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Redmi K Pad

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

أجهزة بوكو

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro (Iron Man edition)

Poco X6 5G

Poco X6 Pro 5G

Poco M7

Poco M7 4G

Poco M7 Plus

Poco M7 Pro 5G

Poco M6 Pro (4G/5G)

Poco M6 (4G/5G)

Poco C75

Poco C75 4G

Poco C65

ما الجديد في HyperOS 3 وأندرويد 16؟

لم تكشف شاومي بعد عن جميع تفاصيل HyperOS 3، لكن التسريبات تشير إلى أن النظام سيأتي بواجهة أكثر سلاسة، وتحسينات في الانتقالات، وزيادة في سرعة واستقرار النظام ككل.

وسيتضمن التحديث عددا من الميزات الجديدة، إلى جانب تحسينات في إدارة الموارد، مما يعزز الأداء الكلي ويطيل عمر البطارية.

من ناحية أخرى، فإن الميزات الجديدة في أندرويد 16 ستندمج ضمن HyperOS 3، ومن أبرزها:

- وضع الحماية المتقدمة Advanced Protection Mode، الذي يقدم مجموعة من خصائص الأمان الإضافية.

- ميزة التحديثات الحية Live Updates، التي تسمح بعرض التحديثات من التطبيقات مباشرة على شاشة القفل أو في الإشعارات.

- تحسينات على إدارة الإشعارات، من خلال تجميعها بشكل أكثر ذكاء وسهولة.