الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق مجفف شعر ميسور التكلفة يجفف الرأس في 60 ثانية

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي رسميا عن إطلاق مجفف الشعر الجديد Mijia High-Speed Hair Dryer موديل GSHF04LF في الصين، بسعر تنافسي يبلغ 219 يوانا (حوالي 30 دولارا أمريكيا). 

ويتوفر مجفف الشعر الجديد من شاومي بأربعة ألوان باستيل هادئة: الوردي، الأبيض الكريمي، الأزرق، والأخضر، مستهدفا المستخدمين الباحثين عن الأداء العملي والتصميم الأنيق.

تصميم مدمج وأداء فائق السرعة

يتميز المجفف بجسم خفيف ومدمج، حيث يبلغ وزنه 347 جراما دون كابل الكهرباء، وأبعاده 87×73×250.6 ملم، مما يجعله مريحا للاستخدام بيد واحدة وسهل التخزين في الأدراج أو الحقائب.

يأتي المجفف مزودا بمحرك بلا فرشاة عالي السرعة يدور بسرعة تصل إلى 110000 دورة في الدقيقة، ويوفر تدفق هواء يصل إلى 62 مترا في الثانية. 

وبحسب اختبارات شاومي المعملية، يمكن للمجفف أن يجفف الشعر القصير في دقيقة واحدة فقط، والشعر المتوسط بطول الكتف في حوالي ثلاث دقائق، بينما يستغرق الشعر الطويل نحو خمس دقائق.

مجفف الشعر الجديد من شاومي

تقنية الأيونات السالبة والتحكم الذكي بالحرارة

يعتمد المجفف على تقنية الأيونات السالبة بقدرة توليد تصل إلى 200 مليون أيون، والتي تساعد في تقليل الكهرباء الساكنة، وتنعيم سطح الشعر، وتحسين ملمسه بشكل عام.

كما يتضمن الجهاز نظاما ذكيا للتحكم في درجة الحرارة، يعتمد على مستشعر حراري NTC ومعالج دقيق MCU، يقوم بإجراء 100 فحص لدرجة حرارة الهواء في الثانية، ويضبط تدفق الهواء في الوقت الفعلي لتجنب السخونة الزائدة وحماية الشعر من التلف الحراري.

أنماط متعددة وتكنولوجيا صوتية محسنة

يوفر المجفف ثمانية أوضاع لتجفيف الشعر عبر مستويين من سرعة الهواء وأربعة إعدادات للحرارة: بارد، دافئ، ساخن، ووضع التبديل التلقائي بين الساخن والبارد، كما يحتوي على ميزة الذاكرة التي تحتفظ بالإعداد المستخدم آخر مرة.

ولتقليل الضوضاء أثناء التشغيل، زودت شاومي المجفف بنظام عزل صوتي متعدد الطبقات، حيث لا يتجاوز مستوى الصوت أثناء الاستخدام 73.9 ديسيبل، ما يجعله من الأجهزة الهادئة نسبيا.

ويحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على فلتر مزدوج الطبقات دقيق الفتحات يمنع دخول الشعر إلى المحرك، ويعمل الجهاز بجهد كهربائي 220 فولت / 50 هرتز، مع قدرة كهربائية 1600 وات.

وفي سياق متصل، طرحت شاومي مؤخرا جهاز تكييف هواء جديدا يتميز بتنقية الهواء والتبريد السريع وقدرته على القضاء على الفيروسات، كما كشفت عن مرطبين جديدين يتمتعان بتصميم هادئ، بخار غير مرئي، وتكامل مع نظام HyperOS الذكي الخاص بالشركة.

