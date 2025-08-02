شاومي تطلق شاشة Redmi A27 2026 بمواصفات عالية وسعر اقتصادي

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق شاشة Redmi A27 2026 الجديدة في السوق الصيني، موجهة بالاستخدام اليومي، مع تصميم أنيق ومواصفات مناسبة للمستخدمين العاديين والمبدعين على حد سواء، وقد فتحت الطلبات المسبقة للجهاز حاليا داخل الصين.

مواصفات ومميزات شاشة Redmi A27 2026



تأتي شاشة شاومي الجديدة Redmi A27 2026 بلوحة عرض IPS بقياس 27 بوصة بجودة عرض Full HD تبلغ دقتها 1920×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ما يجعلها خيارا مثاليا لتجربة سلسة في تصفح الوثائق، بالإضافة إلى تقديم أداء جيد للألعاب البسيطة.

توفر الشاشة زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 178 درجة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام ضمن إعدادات متعددة الشاشات أو لمشاركة العرض مع أكثر من مستخدم.

من حيث دقة الألوان، تغطي الشاشة 99% من نطاق ألوان sRGB وتعرض 16.7 مليون لون، وتعاير كل وحدة في المصنع بدقة ألوان ΔE أقل من 1، ما يضمن إخراج ألوان دقيقة وواقعية، خاصة في مهام التصميم الخفيف أو تحرير الوسائط.

مواصفات ومميزات شاشة Redmi A27 2026

وتصل درجة السطوع القصوى إلى 300 شمعة في المتر المربع، مع نسبة تباين ثابت تبلغ 1500:1، وتدعم الشاشة عمق ألوان 8-بت عبر تقنية 6-bit+FRC، كما تتميز بزمن استجابة يبلغ 6 مللي ثانية.

من حيث التصميم، تعتمد الشاشة على حواف ضيقة من ثلاث جهات ثلاثية الحواف النحيفة، ما يجعلها مثالية لترتيبات الشاشات المتعددة. كما توفر القاعدة إمكانية تعديل الميل بزاوية من 5 درجات للأمام حتى 15 درجة للخلف، وتدعم التركيب الجداري بمعيار VESA.

تتوفر شاشة شاومس Redmi A27 2026 حاليا للطلب المسبق عبر المتاجر الإلكترونية في الصين، بسعر رسمي يبلغ 649 يوان صيني (حوالي 90 دولارا أمريكيا)، في حين تعرض بسعر تمهيدي خاص للحجز المبكر يبلغ 469 يوان (ما يقارب 65 دولارا أمريكيا).

تتوفر الشاشة بلون أسود أنيق، ولم تصدر شاومي حتى الآن أي تفاصيل بشأن الإطلاق العالمي لهذا الطراز.