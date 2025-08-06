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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي .. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

جهاز Redmi Pad 2 Pro،
جهاز Redmi Pad 2 Pro،
لمياء الياسين

ربما تستعد شركة شاومي لإطلاق جهاز لوحي جديد عالي الأداء تحت علامتها التجارية Redmi

 بناءً على تسريبات حديثة. ومن المتوقع أن يأتي جهاز Redmi Pad 2 Pro، الذي ترددت شائعات حوله، بشحن أسرع، وربما يُطرح بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Redmi K90 الذكية الرائدة القادمة للشركة .

جهاز ريدمي باد 2

أفاد موقع Tipster Digital Chat Station على منصة Weibo بظهور جهاز لوحي جديد برقم طراز 25091RP04C على موقع شهادات 3C الصيني. ورغم أن القائمة لا تؤكد الاسم، إلا أنه يُعتقد أنه جهاز Redmi Pad 2 Pro القادم. كما تكشف القائمة عن دعم الشحن السريع بقوة 67 واط، وهي ترقية ملحوظة لسلسلة أجهزة Redmi اللوحية، مما يضعها على قدم المساواة مع جهاز Pad 7 Pro الأكثر تميزًا من Xiaomi ، وتتفوق على Pad 7 القياسي ، الذي تصل قدرته القصوى إلى 45 واط.

رُصد طراز آخر، رقم 25097RP43C، ضمن دفعة الشهادات نفسها، إلا أن هويته لا تزال غير واضحة. قد يكون إصدارًا مبكرًا من جهاز Xiaomi Pad 8، الذي يُشاع أنه سيحتفظ بميزة الشحن بقوة 45 واط التي كانت موجودة في سابقه. 

في الوقت الحالي، ينصب التركيز الرئيسي على جهاز Pad 2 Pro المزعوم، والذي قد يكون إما نسخةً مُكملةً لجهاز Redmi Pad Pro الذي صدر العام الماضي، أو نسخةً مُحسّنةً من جهاز Redmi Pad 2 الذي أُطلق مؤخرًا. لا تزال استراتيجية التسمية الدقيقة غير معروفة.
من المتوقع إطلاق جهاز Redmi Pad 2 Pro في وقت لاحق من هذا العام، ربما في نفس حدث إطلاق سلسلة هواتف Redmi K90، المقرر إطلاقها أواخر أكتوبر 2025. وتتمتع شاومي بسجل حافل في إطلاق الأجهزة اللوحية بالتزامن مع إطلاق الهواتف الذكية الرئيسية.

ميزات هاتف Redmi Pad 2 Pro 

حتى الآن، لا توجد أي معلومات عن حجم شاشة الجهاز اللوحي، أو شريحة المعالجة، أو سعة البطارية، لكن وجود شاحن بقوة 67 واط يشير إلى أن شاومي تسعى جاهدةً لتقديم ميزات أكثر تركيزًا على الأداء في أجهزتها اللوحية متوسطة الفئة.

 إذا ما قُدِّم جهاز Redmi Pad 2 Pro بسعر تنافسي، فقد ينافس الخيارات الشائعة من سلسلتي Galaxy Tab A وS من سامسونج.

جهاز لوحي جهاز Redmi Pad 2 Pro منصة Weibo الشحن السريع

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