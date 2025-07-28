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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي توقف الدعم رسميا لهذه الهواتف.. هل جهازك بينها؟

هاتف شاومي
هاتف شاومي
شيماء عبد المنعم

أدرجت شركة شاومي عددا جديدا من هواتفها ضمن قائمة الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دورة الحياة EOL، مما يعني أن هذه الهواتف لن تحصل على أي تحديثات رسمية مستقبلية من الشركة، وذلك في خطوة متوقعة استعدادا لإصدار واجهتها الجديدة HyperOS 3.
 

هواتف لن تتلقى تحديثات جديدة من شاومي

مع بدء جوجل بطرح نظام أندرويد 16، تركز شاومي جهودها حاليا على تطوير HyperOS 3، وهو إصدارها المخصص من أندرويد 16. 

وبدأت شاومي بالفعل بإصدار تحديث Android 16 مع HyperOS 2.3 لهواتف Xiaomi 15 وXiaomi 14T Pro على النسخة العالمية.

وفي المقابل، أضافت الشركة إلى قائمتها عددا من الأجهزة التي لن تحصل على تحديثات رئيسية مستقبلا، وتشمل:

هواتف بعلامة Xiaomi

Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11 Lite LE
Xiaomi 11 Lite 5G NE

هواتف Redmi

Redmi 11 Prime 4G
Redmi A1+
Redmi A1
 

هواتف POCO

POCO M5
POCO C50
 

لا تحديثات رسمية

رغم توقف التحديثات، فإن هذه الهواتف ستستمر في تلقي تحديثات أمنية حتى سبتمبر 2025، لكن لن يتم إطلاق أي تحديثات رسمية لنظام التشغيل أو HyperOS لهذه الأجهزة، علمًما بأن بعض الطرازات في القائمة لم تتلق حتى HyperOS 2.

حتى الآن، لم تعلن شاومي عن خريطة طريق رسمية لإطلاق HyperOS 3 على باقي الأجهزة، ولكن من المتوقع الإعلان عنها قريبا.


شاومي 16 ألترا قد يصل قبل الموعد المتوقع

في سياق متصل، كشف تسريب جديد من حساب “ديجيتال شات ستيشن” الشهير على منصة Weibo أن هاتف Xiaomi 16 Ultra المنتظر قد يتم إطلاقه قبل نهاية عام 2025، أي قبل الموعد التقليدي المعتاد لسلسلة Ultra، التي كانت تصدر عادة بعد عطلة رأس السنة الصينية.

ويأتي هذا التلميح بعد تصريح رسمي من رئيس مجموعة شاومي، لو وي بينج، الذي وصف الهاتف المرتقب بأنه “قفزة جديدة في عالم تصوير الهواتف الذكية”، مشيرا إلى مستوى غير مسبوق من التطوير البصري بالشراكة مع شركة Leica، التي يبدو أن تعاونها مع شاومي بات أعمق من أي وقت مضى.

وإلى جانب Xiaomi 16 Ultra، تعمل شاومي على إطلاق هاتفين إضافيين ضمن نفس السلسلة، هما: Xiaomi 16S Ultra وXiaomi 16 Ultra Max

وتم رصد الهاتفين في قاعدة بيانات IMEI العالمية بالأرقام 25128PNA1C و25128PNA1G، ما يؤكد قرب الإعلان الرسمي.

وتشير التسريبات إلى أن 16S Ultra سيأتي مزودا بشريحة XRING الخاصة من تطوير شاومي، بينما يتوقع أن يحمل 16 Ultra Max أقوى عتاد تصوير على الإطلاق في تاريخ الشركة.

وسيعمل Xiaomi 16 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، وهو أقوى شريحة لمعظم هواتف أندرويد الرائدة هذا العام. كما سيتخلى الهاتف عن الشاشات المنحنية ويعتمد على شاشة مسطحة، في خطوة قد تعجب الكثير من المستخدمين.

شاومي هواتف شاومي Android 16

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