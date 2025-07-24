بطارية عملاقة وسعر اقتصادي.. مواصفات هاتف Redmi 15 5G من شاومي

بدأت شاومي بالترويج لهاتف Redmi 15 5G للسوق الهندية. يُظهر الإعلان التشويقي تصميم جانبيًا للهاتف، ويُبرز بطاريته الكبيرة، التي تدعي أنها تدوم حتى 7.5 ساعات في وضع الاستعداد بشحن 1% فقط. سيُباع الهاتف في العديد من المتاجر التقليدية.

كشف تسريب مبكر عن معظم تفاصيل الهاتف. ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Redmi 15 5G على شاشة Full HD+ مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز. وسيعمل بمعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. أما الكاميرا الخلفية، فتتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Redmi 15 5G

يتمتع الهاتف بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ. ويُذكر أن تقنية NFC مُدرجة ضمن ميزاته، ولكنها قد لا تكون متوفرة في جميع المناطق، بما في ذلك الهند. في بعض الأسواق، يُباع هاتف Redmi 15 5G بسعر 699 رينغيت ماليزي، أي ما يعادل حوالي 165 دولارًا أمريكيًا، لطراز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت من سعة التخزين. ومن المتوقع أيضًا توفر طراز 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 جيجابايت من سعة التخزين. ومن المرجح أن تُعلن شاومي رسميًا عن الهاتف في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع إطلاقه في الهند في أوائل أغسطس.

في أخبار أخرى، أفادت التقارير أن شركة شاومي ألغت إطلاق هاتف شاومي 15 في الهند ، مما يشير إلى توجهها نحو الابتعاد عن فئة الهواتف متوسطة المواصفات. ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز نسخة مُعاد تسميتها من سيفي 5 برو بمواصفات عالية وكاميرات لايكا، ولكن من المرجح أنه تم إلغاء إطلاقه بسبب ضعف الإقبال على سلفه، شاومي 14 سيفي