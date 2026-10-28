المركزي البحريني: تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية بقيمة 35 مليون دينار

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أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2145 (ISIN BH000Z64G394) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 1 نوفمبر 2026 وتنتهي في 2 مايو 2027، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.88%، مقارنة بسعر الفائدة 5.77% للإصدار السابق بتاريخ 20 سبتمبر 2026.

وبلغ معدل سعر الخصم 97.11441%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.05500%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.