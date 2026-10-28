مجموعة صعبة للأهلي.. قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 كاملة

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب الرجاء الرياضي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي وأول أغسطس الأنجولي، في مجموعة تحمل مواجهات مرتقبة على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأُجريت مراسم القرعة في القاهرة، الأربعاء، بمشاركة 16 فريقًا جرى توزيعهم على أربع مجموعات، بواقع أربعة أندية في كل مجموعة، لتبدأ الفرق مشوارها نحو المنافسة على اللقب القاري.

المجموعة الأولى:

الأهلي، الرجاء المغربي، أسكو دي كارا التوجولي، أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية:

الجيش الملكي المغربي، عزام التنزاني، الأهلي طرابلس الليبي، ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة:

الفريق المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني أو هافيا الغيني، مانييما يونيون الكونغولي، سينجيدا بلاك ستارز التنزاني، ريد أروز الزامبي.

ولا يزال المقعد المتبقي في المجموعة الثالثة مرتبطًا بحسم المواجهة المؤهلة، التي تضم شباب بلوزداد وأحد فريقي الجمارك أو هافيا.

المجموعة الرابعة:

اتحاد العاصمة الجزائري، النادي الصفاقسي التونسي، بلاك بولز الموزمبيقي، ريال باماكو المالي.

نظام التأهل ومواعيد البطولة

وبحسب نظام المسابقة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ليكتمل عقد الفرق الثمانية المتنافسة في الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في نوفمبر 2026، على أن تستمر المنافسات حتى الوصول إلى المباراة النهائية المقررة في مايو 2027، لتحديد بطل النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.